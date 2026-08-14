La facturación industrial se desploma un 9,4% en Asturias mientras en España sube un 9%

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OVIEDO 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La cifra de negocios de la industria en el Principado de Asturias ha descendido un 9,4 por ciento en junio respecto al mismo periodo del año anterior, el peor dato por CCAA, frente al aumento de la media nacional, que se sitúa en un 9,2 por ciento, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Los mayores incrementos se han producido en Andalucía (20,9 por ciento), Región de Murcia (14,6 por ciento) y Castilla-La Mancha (14,3 por ciento), mientras que las caídas han tenido lugar en el Principado de Asturias (-9,4 por ciento), la Comunidad Foral de Navarra (-7,8 por ciento) e Illes Balears (-5,4 por ciento).

Por su parte, en lo que va de año, la cifra de negocios de la industria ha caído un 6,2 por ciento en Asturias, por debajo de la media nacional, del 4,2%.