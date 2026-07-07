FADE y Ayuntamiento de Avilés clausuran la primera edición de 'Avilés Industria Circular' con 23 empresas participantes

La presidenta de FADE, María Calvo, durante la clausura. - FADE

OVIEDO 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Avilés y la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) han clausurado este martes la primera edición de 'Avilés Industria Circular', un proyecto conjunto que ha contado con la participación de 23 empresas con el objetivo de identificar oportunidades para incorporar la economía circular en los procesos y modelos de negocio de la industria local.

A lo largo de varios meses de trabajo cooperativo entre empresas, administraciones, centros tecnológicos y entidades de conocimiento , la iniciativa se ha estructurado en tres mesas de trabajo. Estas reuniones han analizado los retos y compartido soluciones en materias clave como la gestión de materiales y residuos, el agua de proceso y el diseño circular del municipio.

La presidenta de FADE, María Calvo, ha destacado durante la clausura que "el proyecto nació con la convicción de que Avilés posee una base industrial inigualable y con la sospecha de que esta se podía fortalecer mediante una correcta gestión circular de su actividad". "Esa sospecha se ha confirmado", ha añadido. En este sentido, Calvo ha incidido en que estas mesas de trabajo han enseñado que "la economía circular no es una simple obligación ambiental o un coste, sino una vía para mejorar la competitividad empresarial".

Entre las principales conclusiones del proyecto, figura la necesidad de impulsar la colaboración público-privada con las entidades de conocimiento, avanzar en la digitalización para la toma de decisiones basada en datos, reforzar las capacidades técnicas y materializar proyectos piloto.

"Los trabajos han dejado además diagnósticos concretos por ámbito", han señalado desde FADE, detallando que la gestión de materiales "es viable" pero requiere "marcos más ágiles", que el agua es un factor estratégico de competitividad que necesita un diagnóstico previo de consumos para acceder a financiación, y que el diseño circular o la reparación siguen "infrautilizados" por barreras normativas.

Por su parte, la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, ha subrayado que la economía circular constituye una "clave del éxito futuro de la economía y de la sostenibilidad". Monteserín ha agradecido la implicación de los participantes y ha asegurado que la experiencia ha dejado "mejores bases para actuar en el futuro" , concluyendo que la colaboración conjunta es "el factor determinante" para transformar el conocimiento en proyectos industriales concretos.