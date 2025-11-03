FADE, CEG y FELE unen fuerzas para reclamar una movilidad en el noroeste libre de peajes

El presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia, Juan Manuel Vieites, la presiodenta de la Federación Asturiana de Empresarios, FADE, María Calvo y el presidente de la Federación Leonesa de Empresarios, FELE Juan María Vallejo. - EUROPA PRESS

El empresariado de Asturias, Galicia y Castilla y León volvió este lunes a unir fuerzas y a alzar una sola voz en defensa de sus territorios y de las empresas que quiere seguir o implantarse en los mismos y para lo que necesitan apoyos e inversiones; y también en defensa de las infraestructuras y la eliminación de los peajes.

"Elininar los peajes es un tema de diferentes velocidades entre territorios y no es que queramos ser preferentes a nadie sino que queremos ser iguales", insisten desde el empresariado de las tres CCAA que aseguran que lo que buscan es "garantizar en el noroeste una movilidad libre de peajes".

Así lo han trasladado a los medios en rueda de prensa los representantes de la unión empresarial conformada por CEG Confederación de Empresarios de Galicia, Juan Manuel Vieites, de la la Federación Asturiana de Empresarios, FADE, María Calvo y de la Federación Leonesa de Empresarios, FELE Juan María Vallejo.

Lo hicieron tras una reunión para abordar los principales desafíos compartidos por los territorios del eje atlántico para eliminar las desigualdades históricas. María Calvo ha manifestado que este encuentro se enmarca en las reuniones periódicas.

"Tenemos problemas comunes en diversos temas que requieren unidad de actuación que nos den la fuerza necesaria para ser oídos en Madrid y en Bruselas", dijo María Calvo, que ha manifestado que las empresas quieren apostar e implantarse en estos territorios pero antes tiene que haber esas inversiones que den certidumbre.

Así el desarrollo de las infraestructuras y el Corredor Atlántico y la supresión de los peajes, han sido las principales cuestiones a abordar.

Sobre el Corredor Atlántico, el presidente de CEG, Juan Manuel Vieites, ha indicado que urge la necesidad de avanzar en el mismo y, aunque ha reconocido que se están haciendo cosas, ha asegurado que "sigue habiendo un desequilibrio inversor que debe ser corregido para garantizar la competitividad de los territorios del noroeste".

"Es necesario acelerar plazas y culminar infraestructuras. Es indispensable constituir la comisión de seguimiento porque es imprescindible la cooperación público privada", dijo Vieites.

También se ha referido a la supresión de los peajes y ha indicado que la AP9 vertebra Galicia y no tiene alternativa por lo que este peaje está condicionando la competitividad gallega. Por ello ha insistido en que la gratuidad de esta vía debe ser el objetivo final.

En la misma línea el presidente de FELE, Juan María Vallejo, ha manifestado que cada vez ven que les unen más cosas y lo importante en este caso es "unir territorios".

"Sabemos por donde va ir el Plan director de infraestructuras, pero no sabemos ni cuándo ni cómo se va a ejecutar, ni las inversiones que se van a dedicar en próximos años", lamentó.

Sobre los peajes advirtió que la AP-66 (León-Asturias) y la AP-71 (León-Astorga) representan un obstáculo directo para la logística y competitividad del tejido empresarial leonés. "La bonificación o eliminación progresiva de estos peajes es fundamental para reforzar León como nodo logístico del noroeste", dijo.