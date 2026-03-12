FADE reclama una rebaja fiscal inmediata sobre la energía: "El Estado no puede ser el único beneficiado de esta crisis"

Archivo - La presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), María Calvo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación Asturiana de Empresarios (FADE) ha alertado este jueves de que la escalada de precios energéticos derivada del conflicto en Irán está "golpeando" ya a las empresas asturianas y reclama al Gobierno una reducción inmediata de los impuestos sobre los productos energéticos.

Según una encuesta realizada por FADE a las empresas asturianas, el 82% prevé un impacto significativo o moderado en su actividad, y el 55% afirma que ya lo está notando. Las principales áreas de impacto son los costes energéticos (90%), las materias primas y suministros (68%), el transporte y la logística internacional (55%) y la incertidumbre económica (51%). El impacto es transversal: afecta a todos los sectores y tamaños de empresa.

FADE exige la rebaja del IVA energético al mínimo legal europeo, frente al 21% vigente en España, como medida más rápida y eficaz para proteger la actividad económica y el empleo. La propia Comisión Europea ya ha instado a los Estados miembros a aplicar estos mínimos. "El Gobierno español debe seguir las indicaciones europeas también cuando se trata de aliviar la carga sobre quienes generan empleo y riqueza, y no solo para cumplir la agenda verde", señala la presidenta de FADE, María Calvo.

La presidenta reclama "acciones urgentes" y que Hacienda "no sea la única beneficiada de la crisis". "Bajar impuestos a la energía es hoy la inversión más urgente para proteger el empleo", concluye. FADE se pone a disposición de las administraciones para colaborar en medidas que minimicen el impacto sobre la economía y el empleo en la región.