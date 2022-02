FADE sostiene que la subida del SMI llega "en el peor momento para microempresas y autónomos"

OVIEDO, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Federación Asturiana de Empresarios (FADE) ha afirmado este martes que la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) llega "en el peor momento para microempresas y autónomos".

Para la patronal asturiana, "en el contexto económico de alta incertidumbre, las constantes presiones al alza en los costes de las empresas, las recientes e intensas actualizaciones del SMI (30% en apenas dos años) y la pérdida de productividad del factor trabajo en gran número de sectores y empresas hacen desaconsejable la nueva subida del SMI que propone el Gobierno y que hemos rechazado hoy por unanimidad en CEOE".

"Una subida del SMI a 1.000 euros, añadida a las registradas en los últimos años, (que supondría un 36 % desde el año 2019) supone más una intervención directa del Gobierno en un ámbito que debería corresponder única y exclusivamente a empresarios y trabajadores que el establecimiento de una garantía salarial. El SMI deja de ser una red de cobertura mínima para configurarse como un auténtico regulador económico en muchas ocupaciones", señala.

Asimismo, considera que "el traslado de este incremento a las masas salariales de gran número de convenios tendrá una repercusión directa, inmediata y no vinculada a mejora alguna, además de provocar un efecto indirecto de importante deslizamiento al alza sobre el resto de los tramos salariales. Adicionalmente, y en particular, para gran número de empresas y negocios que llevan meses en una situación muy complicada como consecuencia de la pandemia, el momento no puede ser peor".

"Es un deseo compartido que los salarios mejoren todo lo posible, especialmente los más bajos. Pero hay que ser muy cuidadosos con los métodos para convertir esa aspiración en realidad, sin que la subida de los salarios de unos implique la pérdida de empleo o que las empresas vean comprometida su competitividad, cuando no directamente su existencia", afirma.

Además, remarca "la especial debilidad del tamaño empresarial en Asturias" ya que "casi 24.000 microempresas asturianas tienen entre 1 y 9 trabajadores; y van a ser precisamente estas las más afectadas por la subida del SMI". "Dichas empresas son titularidad de 10.000 autónomos personas físicas, y el resto, en su mayoría, de autónomos societarios, cuya situación económica media deja mucho que desear", incide.