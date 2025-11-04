FADE ve un mes de octubre habitual marcado por el fin de la temporada estival en el sector de la hostelería

OVIEDO 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director del área de Apoyo Corporativo de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), Ignacio García, ha considerado este martes que Asturias ha cerrado un mes de octubre con una evolución habitual, marcada por un aumento simultáneo del paro y de la afiliación, donde el fin de la temporada estival sigue afectando especialmente al sector de la hostelería, con dos meses de tendencia negativa.

Además, FADE subraya que las mujeres lideran el crecimiento anual de la afiliación, situando a Asturias por encima de los medios nacionales. El paro registrado aumentó en 1.372 personas hasta alcanzar los 50.889 desempleados, un incremento del 2,8% respecto al mes anterior y un descenso del 7,5% en la comparativa anual, siendo el mejor dato de septiembre desde 2007.

FADE destaca que el sector servicios concentra la mayor parte del aumento de parados (+1.014 personas), seguido de la industria (+207), de quienes buscan su primer empleo (+99) y la agricultura (+45). La construcción es el sector que menos incrementa el paro (+7 desempleados). Por género, de los 50.889 desempleados, 29.924 son mujeres (+2,0% mensual), mientras que el paro masculino aumenta más (+3,9%). La contratación ha mostrado estabilidad con un repunte anual del 1,6% impulsado por los contratos temporales (+5,0%), a pesar del descenso de los contratos indefinidos (-4,6%). En el ámbito nacional, la contratación desciende (-1,1%).

En cuanto a la afiliación, Asturias sumó 796 afiliados más (+0,20% mensual), un crecimiento inferior a la media española (+0,65%), aunque sigue superando la media nacional en el crecimiento anual (+2,42% frente al +2,38% nacional). Este incremento procede en su mayor parte del régimen general (+730) y de los autónomos (+87), siendo las mayores subidas en Educación, Actividades artísticas y recreativas, y Actividades profesionales, que compensan las caídas en Hostelería y Sanidad. El descenso de afiliados hombres (-329) se compensa con el aumento de afiliadas mujeres (+1.125).