Fallece un hombre en Llanes al caer con su tractor por un desnivel y resulta herido grave un trabajador en Tormaleo

OVIEDO, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 52 años ha perdido la vida este lunes tras salirse de la vía con el tractor que conducía y caer por un desnivel de unos cuatro metros en la carretera de Llamigu, en Llanes, según ha informado el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA). La Guardia Civil se ha hecho cargo de los trámites para proceder al levantamiento del cadáver.

El siniestro se produjo en torno a las 19.28 horas, cuando el Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso de que un tractor se había precipitado por un talud de más de tres metros, sin que se conociera si había alguna persona atrapada.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Bomberos del SEPA con base en Llanes, que confirmaron a su llegada que el conductor se encontraba atrapado y había fallecido. Tras recibir la correspondiente autorización judicial, los bomberos procedieron a la excarcelación de los restos mortales, que fueron evacuados hasta la carretera, donde esperaban los servicios funerarios.

Según los datos facilitados por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU), el fallecido es un hombre de 52 años. Los equipos sanitarios desplazados, el de la UVI-móvil de Arriondas y el de Atención Primaria de Nueva de Llanes con una ambulancia de soporte vital básico, sólo pudieron confirmar su muerte.

ACCIDENTE LABORAL EN IBIAS

Este lunes, también resultó herido de gravedad un trabajador tras volcar y caer varios metros el dúmper con el que realizaba tareas de restauración en la mina de Tormaleo, en el concejo de Ibias, en circunstancias que se desconocen.

El herido, un joven de 20 años, fue atendido en el lugar por la médica-rescatadora del Grupo de Rescate de Bomberos del SEPA y evacuado en el helicóptero medicalizado al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en Oviedo, con pronóstico grave, a expensas de más pruebas y nueva valoración médica.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias movilizó al Grupo de Rescate y comunicó lo sucedido al SAMU, a la Guardia Civil, a la autoridad laboral competente y a una dotación de Bomberos del SEPA con base en Ibias. Finalizado el traslado, el Grupo de Rescate regresó a su base en La Morgal a las 18.15 horas y los bomberos del parque de Ibias a las 18.47 horas.