Familia del acusado de matar al agente inmobiliario constata su obsesión con que la víctima le "arruinó" su vida

"No pudo olvidarlo", afirma la ex mujer del procesado sobre lo ocurrido con el préstamo

GIJÓN, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ex mujer e hijas del procesado por haber asesinado al gerente de una agencia inmobiliaria en Gijón en 2023 han confirmado el cambio que fueron apreciando en este y su obsesión con que la víctima le había arruinado la vida.

Así lo han testificado en la segunda sesión del juicio, con jurado popular, que se celebra en la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias con sede en Gijón.

Por su parte, la ex mujer, quien ha confirmado que contrató el préstamo con la víctima por su "cuenta y riesgo", al estar "agobiada económicamente", ha confesado que no le quiso comentar nada a él y contactó con la víctima por el periódico, quien le pidió las escrituras del piso.

Una vez confirmado el préstamo, la citó en la notaría y le hizo firmar "papeles en blanco" porque le dijo que el notario estaba "muy liado". Esta ha sido tajante al afirmar que "el notario no leyó absolutamente nada" y que le entregaron 3.500 euros en ese momento, si bien luego se enteró que se había firmado por mucho más, 12.900 euros.

A raíz de aquello, y tras avisarla el otro prestamista que aportaba el dinero de que les estaban engañando, según ella, se interpuso una demanda por estafa contra la víctima, pero perdió el juicio.

Previo a eso, cuando ya "no pudo más con la mentira" y se lo contó a su marido, este habló con la víctima antes de poner querella, pero esta tenía una actitud "negativa totalmente".

Por otra parte, ha explicado que el acusado le enseñó unos mensajes de Whatsapp enviados por la víctima, en la que daba a entender que ella había mantenido relaciones sexuales con él. "No es cierto, yo a esta persona la vi cuatro veces contadas", ha asegurado sobre su relación con la víctima.

También ha relatado que el crédito al gerente inmobiliario lo pagaron con otros créditos, pero en ese caso lo llevó todo ese asunto el acusado.

Unos años después de perder la vivienda, el 18 octubre de 2018 en un juicio en Oviedo contra la víctima, donde ella fue de testigo, la acompañó su ex marido, con el que, a pesar de estar separados, se llevaban bien.

Al encontrarse el acusado con la víctima, le preguntó si se acordaba de él y esta le respondió "con tono chulesco" que "a ti no te conozco de nada, la que conozco es a tu mujer".

También ha declarado que cuando llegó en 2014 la ejecución hipotecaria, el procesado mandó un whatsapp al agente inmobiliario cuestionando si le parecía normal perder la vivienda por 3.500 euros, a lo que este le contestó: "que me vas a decir a mí cornudo, que tú no sabes lo que pasa en tu casa".

La ex mujer del procesado ha relatado, sobre la pérdida de la vivienda, que su ex marido estaba muy obsesionado y dejó de pagar porque decía que no podía seguir pagando algo que ya estaba pagado.

Visiblemente emocionada, ha asegurado que se enteró este pasado lunes por la prensa que él estuvo viviendo en un trastero 15 días tras eso. "No nos lo dijo a nadie", ha comentado.

Preguntada por el divorcio, ha explicado que tras lo ocurrido con el préstamo el procesado empezó a beber. "Cambió 100 por ciento", ha remarcado sobre el acusado, quien, según ella, no había día que no dijera que el gerente inmobiliario le arruinó la vida.

Ha apuntado, asimismo, cómo ella intentó pasar página pero él "no pudo olvidarlo". Ha señalado, unido a ello, que su ex marido es "muy bruto" y se hizo cargo de todo.

"Se metió en una depresión", ha testificado sobre él. Y si bien ha reconocido que hubiera necesitado ir a un buen psicólogo, ha recalcado que él, "no va al médico para nada".

Sobre el día del crimen, ha la avisó su hija y fueron a Comisaría, donde un policía dijo a esta última: "esto sabíamos que iba a suceder antes o después, que lo íbamos a encontrar en una cuneta, lástima que fue tu padre". Tras el arresto, el acusado ingresó en la cárcel bajo el protocolo antisuicidios.

En el juicio ha declarado también la citada hija, quien ha recordado las discusiones de sus padres en casa antes del divorcio, si bien tras la separación, la relación seguía siendo "buena" entre ambos progenitores.

Estos, según ella, protegieron a su hermana y a ella y no le contaron nada de lo ocurrido. No obstante, ella había escuchado decir a su padre todos los días "me ha arruinado la vida" y que los habían estafado.

En este sentido, una vez que ingresó su padre en prisión, en su habitación del piso compartido encontró una carpeta con información de procedimientos judiciales sobre la víctima.

"Mi padre su única vida era para mí y para mi hermana", ha afirmado la testigo, quien ha apuntado que hubo un momento en que este dejó de ir por casa de su abuela y les acabó por confesar que estaba "muy mal".

Preguntada por los 250 euros consignados como reparación del daño a la familia de la víctima, ha incidido en que puede resultar "irrisorio", pero su padre en el momento del arresto tenía solo 17 céntimos en la cuenta. Los 250 euros eran de la devolución de la fianza de la habitación. "Mi padre no tenía nada", ha insistido.

Tal como contó su madre, ha declarado que un policía le dijo que lo sentía que fueran ellos, pero que sabían que esa situación se iba a dar, con alusión al asesinato del agente inmobiliario.

MUY ARREPENTIDO

Por otra parte, ha comentado que cuando fueron al piso compartido donde vivía su padre una compañera le dijo que "todo este último mes no era Felipe". Ha destacado, asimismo, que mucha gente decía que su padre era una persona "increíble". "El está arrepentido por el daño causado", ha afirmado.

La compañera sentimental de la víctima, por su parte, con la que mantuvo una relación de ocho años, el último de convivencia, ha declarado que dependía económicamente de él. Ha dicho no tener constancia, por otro lado, de las acusaciones de estafa ni de que recibiera amenazas.

Una de las hijas de la víctima, presente el día del crimen, ha relatado cómo habían llegado a la inmobiliaria y, tras salir su padre del local, escuchó voces y vio entonces a su padre ensangrentado y al acusado a su lado. También ha confirmado que dependía económicamente de él y que no le constan denuncias de estafa ni amenazas contra su padre

Sobre la agencia, ha asegurado que era solo para la compra - venta pisos y ha señalado que, tras el asesinato, no pudieron mantenerla abierta. Ha relatado, relacionado con ello, que psicológicamente estaban "mal".

Su hermana, por su parte, se ha reiterado en que tras la muerte de su padre la inmobiliaria cerró porque no supieron gestionarla, lo que ha confirmado que les causó un problema económico grave.

En el juicio ha declarado, además, una testigo de los hechos, quien vio al acusado sacar el cuchillo del cuerpo de la víctima, meterlo en una bolsa y marcharse. Según esta, lo vio que caminaba "muy tranquilo".

Ha declarado, también, un amigo del acusado desde hace 42 años, con el que trabajaba en la fecha del crimen. Ha explicado que, después de un tiempo de no coincidir, cuando volvieron a trabajar juntos en diciembre de 2018 el procesado no era "ni su sombra" y supuso que le había pasado algo, pero él era "demasiado reservado" y no le había contado ni que había perdido el piso. Sí que le contó que le debían mucho dinero y que sabía que no se lo iban a dar.

Ya el día anterior al asesinato intuyó que le pasaba "algo raro", pero cuando salió de trabajar pronto pensó que es tenía prisa. Ya al día siguiente no acudió al trabajo y le llamó, a lo que el acusado le contestó que qué pasaba. Y aunque pensó que iba a ir a trabajar, no lo hizo.

Por otro lado, ha confirmado que el acusado solía ir en el descanso a echar la Primitiva a un sitio cercano a la inmobiliaria, y se excusaba en que así caminaba un poco. Ha resaltado, también, que es raro el día que no le pregunten 10 o 12 personas qué tal Felipe, a lo que ha asegurado que "era muy servicial".