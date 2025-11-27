Fapas reclama contundencia contra el furtivismo

Cazador furtivo - FAPAS

OVIEDO 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La asociación Fondo para la Protección de los Animales Salvajes (Fapas) ha reclamado este jueves más contundencia contra los cazadores furtivos. Fapas ha ejercido la acusación particular en un reciente proceso judicial que ha terminado con la sentencia condenatoria a un hombre por furtivismo en Quirós.

Desde Fapas señalan que en el proceso mencionado adquiere mayor relevancia la figura de la acusación particular, dado que el Principado de Asturias no se había personado en el proceso.

Señalan que la sentencia se convierte en un gran referente jurisprudencial, al expresar de manera rotunda "el furtivismo es una lacra que debe combatirse con el máximo reproche del derecho".

Las cámaras científicas y de investigación de foto trampeo del Fapas captaron al cazador furtivo con pasamontañas y con un arma dotada de silenciador, en el corazón del Parque Natural de las Ubiñas-La Mesa, espacio protegido y de máxima importancia ecológica, que también ha sido declarado Reserva de la Biosfera. El hombre fue identificado por agentes de la autoridad y mostró a la Guardia Civil las armas de su propiedad, de las cuales una de ellas se acreditó mediante la prueba pericial que era el mismo rifle que el que aparecía en las imágenes.

En opinión de Eduardo Gil, abogado ambientalista y letrado del Fapas en el mencionado procedimiento junto con el letrado Javier Moure, el presente caso debe de servir de precedente "para crear conciencia de que el furtivismo y los delitos ambientales son y serán siempre perseguidos por toda la sociedad para erradicar dichas acciones ilícitas, así como de puesta en valor de la importancia del derecho ambiental y del tipo penal del furtivismo, que lo considera y tipifica como delito de mera actividad, condenándose delito la propia acción de cazar de manera delictiva, con independencia de que se hubiera abatido o cazado algún animal".