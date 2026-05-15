Los farmacéuticos ven positivo el nuevo copago pero advierten de que no podrá aplicarse hasta completar ajustes técnicos

Archivo - La presidenta del Colegio Oficial de Farmaceúticos de Asturias, María Teresa Méndez Bravo. - COLEGIO FARMACEÚTICOS - Archivo

OVIEDO 15 May. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Asturias ve con buenos ojos la modificación del copago farmacéutico incluida en el Real Decreto-ley 11/2026, de 12 de mayo, aunque ha advertido de que el nuevo modelo no podrá aplicarse de forma efectiva hasta que se completen los desarrollos técnicos necesarios.

En un comunicado, la entidad explica que, pese a la entrada en vigor de la norma tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), su implantación requiere la actualización de bases de datos y procesos de validación y sincronización entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social, los servicios autonómicos de salud, los sistemas de receta electrónica y las oficinas de farmacia.

Por ello, señala que de forma transitoria se mantendrán los porcentajes y topes de copago actualmente vigentes, con el fin de evitar incidencias en la atención a los pacientes y garantizar una aplicación homogénea en todo el territorio.

El Colegio considera que los nuevos tramos y límites de aportación "favorecen especialmente a los pacientes con menores recursos económicos", lo que, a su juicio, contribuirá a mejorar el acceso a los tratamientos y la adherencia terapéutica.

Asimismo, subraya que las oficinas de farmacia afrontarán un "importante esfuerzo" para adaptar sus sistemas informáticos y ofrecer información actualizada a los usuarios, garantizando la calidad, seguridad y continuidad de la prestación farmacéutica.

Finalmente, la organización colegial ha reafirmado su compromiso con los ciudadanos y las administraciones sanitarias para asegurar una correcta implantación del nuevo modelo de copago.