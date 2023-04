Feijóo exige a Sánchez que no haga demagogia con los incendios al diferenciar entre gobiernos de PP y PSOE

Ve una falta de respeto que el presidente acuse de falta de medios a las 'populares' y achaque al Cambio Climático los incendios de las suyas

GIJÓN, 5 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido este miércoles al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, que no haga "demagogia" con los incendios que han asolado diferentes puntos del territorio nacional.

Feijóo le ha pedido, asimismo, "respeto", al tiempo que ha recalcado que no se puede ir a una comunidad autónoma gobernada por el PP y acusar de "negligencia y falta de medios" al presidente autonómico mientras que luego va otra gobernada por el PSOE y atribuirlo a los incendiarios y el Cambio Climático.

Así lo ha indicado, en declaraciones a los medios de comunicación, antes de mantener un encuentro con el Comité Autonómico del PP en Gijón, acompañado del candidato 'popular' a la Presidencia del Principado de Asturias, Diego Canga, y la candidata a la Alcaldía de Gijón, Ángela Pumariega.

Feijóo, que ha visitado las zonas afectadas por los incendios en el Occidente asturiano, ha aprovechado para trasladar su "respeto y solidaridad". Ha remarcado, en este sentido, que ha visto caras "de susto de enorme y cansancio".

Al tiempo, ha recalcado que conoce los incendios forestales por su experiencia propia por sus cargos de responsabilidad que ha tenido en Galicia, de la que fue presidente autonómico.

PIDE RESPETO PARA AGRICULTORES Y GANADEROS

A este respecto, ha asegurado que sabe del sentimiento de las personas que trabajan "honradamente" en agricultura y ganadería, de los que ha lamentado que han tenido que escuchar que se dice que pueden ser responsables de los incendios.

Por este motivo, ha pedido respeto para agricultores y ganaderos. Ha resaltado, sobre ellos, que a los primeros que les interesa que no arda un monte o un prado son a los que viven de eso. También ha querido expresar su agradecimiento a los brigadistas.

En línea con ello, ha insistido en ser "serios y responsables" y no hacer política "partidaria" con los incendios. Feijóo ha reiterado que no es razonable que un presidente del Gobierno haga diferenciación con función al color político que gobierna.

FALTA DE RESPETO

Ha insistido, sobre ello, que no se puede decir a un presidente autonómico que es por falta de medios, presupuesto, limpieza o prevención y en otra por el Cambio Climático o la actividad incendiaria. "Eso es una falta de respeto a los ciudadanos", ha recriminado.

También ha dicho que hay que estar "preparados" ante los incendios, como los que han quemado en Castellón miles de hectáreas. Unido a ello, ha opinado que a estas alturas parece razonable saber cuántas han ardido en Asturias, y contarlas bien, para establecer las ayudas "inmediatas" para las personas afectadas.

Ha apostado, sobre los incendios, por la prevención forestal, la planificación y la investigación, para evitar que el fuego lleve a un "empobrecimiento" de las zonas afectadas y su desertización.

URGE REUNIÓN DE RIBERA Y LAS CCAA DE CARA AL VERANO

En este sentido, ha animado a unirse ante este problema y ha pedido una reunión urgente del Consejo Sectorial de todos los consejeros de este ámbito para hacer frente a la campaña de incendios que en verano "nos espera", ha aventurado.

Asimismo, ha solicitado una reunión con la ministra de Transición Ecológica con las comunidades para que diga con qué medios disponibles se cuenta. También ha avanzado una Comisión Técnica entre consejeros de Agricultura y Medio Ambiente de autonomías donde gobierna el PP y portavoces 'populares' donde no gobierna, para ver qué pueden aportar.

Feijóo ha recalcado que en sus 14 años presidiendo Galicia, una de sus prioridades fue la riqueza forestal y contar con un buen plan forestal; ver la situación de los bosques y hacer un buen plan para mantener limpias todas las zonas perimetrales de las aldeas y poblaciones rurales. A esto ha sumado la puesta de medios a disposición, como tractores desbrozadores desde la primavera y de forma constante, no solo en verano.

También ha visto importante tener un conjunto de brigadistas desplegados en el territorio, a lo que ha señalado que en Galicia había 7.000 de junio a finales de otoño y un presupuesto de 100 millones de euros.

Con todo, ha insistido en investigar los incendios, tener una planificación y un conjunto de profesionales de guardas forestales que conozcan bien los incendios y una red de profesionales para apagarlos.

Con ello, cree que se puede afrontar momentos críticos que puedan afectar a pueblos enteros y que pueden poner en riesgo vidas humanas, según él.

POLÍTICA FORESTAL

Relacionado con los incendios en Asturias, se ha mostrado seguro de que cuando Canga gobierne en el Principado, será una prioridad del Gobierno regional la política forestal y el ámbito agroganadero. Ha recalcado que el riesgo de los incendios son de todo el año, no solo del verano.

Respecto al origen de los incendios, ha incidido en que conoce un poco este tema porque los ha sufrido y sabe distinguir cuando un fuego es intencionado y cuando no lo es.

Según él, los intencionados suelen ser con varios focos, normalmente al anochecer, a lo largo de una pista forestal, y que contiene una actividad incendiaria que se puede rastrear con función a la investigación hecha por profesionales.

Por contra, hay otros producidos por el viento que, llevando a través de las copas de árbol a árbol, están muy alejados ente sí y se propagan por la velocidad del viento.

Ha reclamado, en este sentido, que en materia de incendios forestales hay que ser "más serios" y no distinguir con función a la tierra. "A ese tipo de política no me apunto, es la que suele hacer el Gobierno nacional", ha asegurado.

Feijóo ha recalcado, además, que la solidaridad con el pueblo asturiano es lo primero que debe trasladar cualquier político, y sobre todo uno que ha sufrido muchas críticas por los incendios pese a saber que se han puesto medios.

DIVERGENCIA EN LOS DATOS DEL PARO

Por otra parte, preguntado por los datos del paro, ha señalado que ve que hay una divergencia entre los datos oficiales y los estadísticos respecto al número de parados en España.

Según él, esto implica que hay entre 400.000 y 500.000 fijos discontinuos que no se reflejan en las cifras oficiales como desempleados, algo de lo que ha dicho que el PP ha venido advirtiendo.

Feijóo ha insistido en que hay personas que tienen contratos de días al mes, pero que el resto del mes es inactivo, para ellos, pero no están en la lista oficial.