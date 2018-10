Fernández dice que no tiene ninguna razón para pensar que Sánchez no va a cumplir los compromisos con Asturias

Publicado 28/09/2018 12:12:04 CET

OVIEDO, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Javier Fernández, ha manifestado este viernes que "no tiene ninguna razón para pensar" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no va a cumplir los compromisos adquiridos en la reunión que ambos celebraron hace un par de meses.

Lo ha manifestado tras ser instado por la portavoz del PP, Mercedes Fernández, a defender los intereses de Asturias ante el Ejecutivo central con la misma celeridad con la que, a juicio de la 'popular', lo hacían cuando gobernaba Mariano Rajoy.

"Hace dos meses me reuní con el presidente del Gobierno y en esa reunión Sánchez contrajo unos compromisos en materia de comunicaciones e infraestructuras; en materia energética o en temas demográficos o demás. Comprendo que a ustedes este tiempo se les ha hecho muy largo pero imagínese lo que han sido para otros siete años del Gobierno del PP", ha manifestado el presidente asturiano.

Así, Javier Fernández ha insistido en su segunda intervención en que "van dos meses de esa reunión y no sabe de ningún desestimiento". "No tengo ninguna razón para pensar que esos compromisos no se van a cumplir", ha insistido Javier Fernández.

La portavoz del PP, Mercedes Fernández ha asegurado que Asturias "está languideciendo" por lo que desde su formación lo que quieren es "compromisos serios" del Gobierno central, "aunque quizás pedir seriedad a Sánchez sea una utopía", ha dicho.

"A usted se le están haciendo más largos que a mí los cien días de Sánchez en la Moncloa", ha replicado a Javier Fernández la portavoz del PP, Mercedes Fernández, que ha lamentado que lo que antaño era una prioridad y exigían al PP "raudos y veloces, midiendo los tiempos con relojes de precisión ahora lo reclaman con relojes de arena". "Asturias no se puede permitir ni la lentitud ni el engaño una vez más", ha añadido.

Así ha criticado que ayer mismo el gobierno central hablase del corredor Mediterráneo como prioridad. "Que se diga ahora que el Huerna lo tenemos que pagar los asturianos y ustedes no se indignen ni levante la voz en defensa de los intereses asturianos es vergonzoso", concluyó.