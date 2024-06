Fernández Llaneza urge al equipo de gobierno a asumir sus responsabilidades en la zona de El Rayo

OVIEDO, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, ha reclamado este jueves al equipo de gobierno que "asuma sus responsabilidades" y busque una solución a los problemas del entorno en El Rayo.

"Somos conscientes de que es un problema que no es fácil de resolver, pero el problema que no se resuelve es el que no se aborda", ha insistido.

En un encuentro con los vecinos de la zona y de la plataforma por un parque en el Este de Oviedo, Fernández Llaneza ha señalado que el origen de la actual situación es "urbanístico", consecuencia directa de un planeamiento "irrealizable a día de hoy" y aprobado por el PP en 2006.

Ha comentado Fernández Llaneza que la revisión de ese Plan General vigente se abordaba en el documento impulsado por el gobierno progresista en el mandato 2015-2019, pero "está parada desde hace ya cinco años y el equipo de gobierno actual parece que no tiene mucho interés en desarrollarla".

Ha advertido que "se ha generado un problema social importante", con personas que entran a vivir en los inmuebles prexistentes en la zona. "Desde nuestro grupo, mi compañera Marisa Ponga viene reclamando el refuerzo de los servicios sociales municipales, muy sobrecargados de trabajo, para atender estas y otras muchas necesidades", ha añadido Fernández Llaneza, que ha destado que es "imprescindible hacer un acompañamiento socio educativo" para atender la situación de estas personas en riesgo de exclusión social.

"Como no se aborda esta responsabilidad municipal, ni en el ámbito urbanístico ni en el problema social y el acompañamiento educativo que requieren estos casos, pues tenemos también problemas de seguridad ciudadana como el incendio ocurrido ayer", ha dicho Fernández Llaneza.

El portavoz municipal del PSOE ha dicho además que la plantilla de la Policía Municipal está más mermada que nunca. Fernández Llaneza ha insistido en que el equipo del alcalde, Alfredo Canteli, tiene que asumir sus responsabilidades. "Hay que hacer actuaciones urbanísticas, hay que hacer actuaciones sociales y de acompañamiento educativo, precisamente para evitar los problemas de seguridad en zonas como Almacenes Industriales o aquí en El Rayo", ha insistido.