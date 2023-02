Fernández (PSOE) cree que el mercado laboral asturiano se ha mostrado "bastante resiliente" en 2022 dado el contexto

OVIEDO, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria, Empleo y Promoción Económica, Enrique Fernández, ha asegurado este lunes que el mercado laboral asturiano se ha mostrado "bastante resiliente" en 2022 dado el contexto de guerra, crisis de suministros y alza de los precios que ha habido.

En sede parlamentaria, el consejero ha respondido a varias preguntas de los grupos de la oposición relativas a los datos del desempleo, el empleo juvenil y las perspectivas económicas para 2023.

Así, respondiendo al diputado del PP Pablo González, el consejero ha defendido que "la valoración no puede ser mala" en 2022 "visto lo visto" y con todo lo que se ha tenido que afrontar. A su juicio, ningún modelo para el empleo que se hubiera adoptado en 2019 suponiendo todo lo que iba a pasar durante esta legislatura podría haber logrado unas cifras de desempleo en 2022 como las actuales, con 61.887 parados a cierre de diciembre.

El diputado del PP, por su parte, le preguntó por las cifras de la Encuesta de Población Activa, centrándose en los datos del desempleo juvenil. "Los jóvenes no aparecen como parados porque huyen de la región", ha aseverado, pidiendo al Ejecutivo que "no niegue la realidad" del mercado laboral asturiano y trabaje por una solución. El consejero, por su parte, le ha dicho que la EPA es una encuesta y que lo realmente fiable son los datos que ofrecen mensualmente las oficinas del Servicio de Empleo del Principado de Asturias (Sepepa).

Después de que el diputado de Podemos Daniel Ripa incidiese en la necesidad de que se articulen políticas que favorezcan que los jóvenes permanezcan en Asturias y trabajen en la región para combatir la pérdida de población, Enrique Fernández ha explicado que el Ejecutivo ya está tomando medidas para paliar el declive demográfico.

El consejero ha mencionado las deducciones vigentes y las ayudas a la natalidad puestas en marcha este año por el Principado, y ha explicado que en su departamento persigue la atracción de inversiones que favorezcan el empleo.

Finalmente, la diputada de Vox Sara Álvarez Rouco ha preguntado al consejero sobre las perspectivas de crecimiento económico que maneja su Consejería de cara al año 2023, alertando de la existencia de "severos informes" que advierten de un "claro retroceso" en materia económica en la región, algo que se añade a los datos de la EPA de 2022. A juicio de Álvarez Rouco, la actual situación económica es "consecuencia de sus políticas".

El consejero, por su parte, ha asegurado que el actual contexto tiene unos niveles de incertidumbre "tan elevados" que no es sencillo que las previsiones acierten. No obstante, ha reconocido que los datos apuntan a un "enfriamiento económico, que no recesión" en 2023. A pesar de ello, Fernández cree que en 2023 se podrá reducir el desempleo gracias al crecimiento económico que ha experimentado la región en los años previos.