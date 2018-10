Fernández quiere que la reforma de la financiación autonómica quede resuelta antes de las elecciones generales

Publicado 23/10/2018 12:06:27 CET

OVIEDO, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, el socialista Javier Fernández, se ha referido este martes durante su discurso del Debate de Orientación Política a la reforma de la financiación autonómica y ha asegurado que "le gustaría que la misma quedase resuelta antes de las próximas elecciones generales, y así lo ha expresado al presidente del Gobierno".

El jefe del Ejecutivo asturiano ha manifestado ser consciente de las dificultades, pero ha insistido en que el actual modelo ya boquea de agotamiento y no cree que vengan tiempos mejores para resolverlo.

A juicio del presidente asturiano el Ejecutivo anterior se equivocó gravemente al aplazarlo y ahora no se puede confiar en que "algún día los independentistas renuncien a su ensoñación para ponerlo sobre la mesa".

"Llegado el caso, habrá que hacerlo participen o no, porque los intereses de todos no pueden estar subordinados a que ellos asuman las reglas de un Estado democrático. Y, de no lograr modificarlo, avancemos e intentemos al menos encauzarlo porque de este asunto depende en gran medida el porvenir de Asturias", ha manifestado Javier Fernández.

En este sentido el Jefe del Ejecutivo asturiano ha recordado que se han buscado alianzas para afrontar esta revisión de la financiación autonómica y se alentado una alianza de seis comunidades (Asturias, Galicia, Castilla y León, Aragón, Castilla-La Mancha y La Rioja), susceptible de nuevas incorporaciones, que propone objetivos comunes de cara a la reforma del sistema de financiación.