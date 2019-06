Fernández recuerda que en 2016 defendió la abstención en la investidura de Rajoy para facilitar la gobernabilidad

Publicado 13/06/2019 13:09:32 CET

OVIEDO, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno asturiano y ex presidente de la gestora socialista, Javier Fernández, ha recordado que en 2016 el PSOE se abstuvo para facilitar que la lista más votada, la del PP de Mariano Rajoy, pudiera gobernar y no llevar al país a unas terceras elecciones.

Así lo ha señalado Fernández este jueves en Oviedo minutos después del fallo del jurado del Premio Princesa de la Concordia. Allí, el presidente asturiano ha sido interrogado por los medios sobre las posibilidades de investidura de Pedro Sánchez y las peticiones del PSOE a PP y Ciudadanos de que se abstengan para que la gobernabilidad no dependa de los independentistas catalanes.

Fernández fue presidente de la Comisión Gestora del PSOE tras la crisis del partido y su división en dos facciones, una partidaria de pactar con la izquierda y nacionalistas para buscar un gobierno alternativo y otra partidaria de la abstención en la investidura de Mariano Rajoy como la lista más votada.

En ese sentido, ha recordado que tras la repetición de las elecciones generales en 2016, se generó una "situación de bloqueo" en la que solo había tres opciones: repetir elecciones, llevando al país a tres comicios en un año; apoyarse en los partidos nacionalistas "que habían comenzado a caminar ya por la senda del secesionismo", o que gobernara la lista más votada.

En ese momento, y ante un fuerte cuestionamiento interno, se produjo la dimisión del secretario general, Pedro Sánchez, y la creación de una gestora que tomó el control del partido con Javier Fernández al frente, que apostó por la abstención para facilitar la investidura de Mariano Rajoy y poner así fin al bloqueo político del país.

"No he cambiado el criterio para desbloquear situaciones así", ha indicado el jefe del Ejecutivo autonómico, que ha resaltado que su criterio "no ha cambiado nada" para facilitar la gobernabilidad de "la única lista que tiene capacidad para gobernar España", como es ahora el caso de la lista que encabeza Pedro Sánchez.

Por otro lado, preguntado por la situación de Asturias, donde el PSOE liderado por Adrián Barbón obtuvo 20 de los 45 diputados de la Junta General, Fernández ha señalado que espera que esto suponga una "etapa de estabilidad".

"La situación parlamentaria es bien distinta a la que yo tuve que enfrentar", ha recordado Fernández, que gobernó en minoría con 14 diputados y que solo consiguió pactar los presupuestos del 2015 y 2017 con el PP y los del 2019 con Podemos e IU.