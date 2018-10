Fernández responde a Ciudadanos que su propuesta en financiación autonómica es la ordinalidad

Publicado 24/10/2018 17:07:36 CET

"Yo no tengo ningún interés en estar aforado y tampoco me siento sobreprotegido al estarlo", dice el presidente asturiano

OVIEDO, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno del Principado de Asturias, el socialista Javier Fernández, ha respondido este martes a las reivindicaciones en materia de financiación autonómica que le planteó el portavoz de Ciudadanos, Nicanor García, recordándole que la propuesta de la formación naranja en esta materia es la de apostar por el principio de ordinalidad, algo que perjudicaría a Asturias y que supone primar a las autonomías con más capacidad fiscal.

Los dos dirigentes políticos han discutido sobre este y otros asuntos en sesión plenaria de la Junta General del Principado de Asturias en lo que constituye la segunda jornada del Debate de Orientación Política.

Javier Fernández ha dicho que Ciudadanos ha apostado por la ordinalidad en materia de financiación autonómica. "Ustedes plantean que el sistema cambie y que deje de ser solidario para ser un modelo que defienda a aquellas comunidades con más capacidad fiscal", le ha respondido a García.

No obstante, Fernández, que afronta su último Debate de Orientación Política ya que no volverá a presentarse, ha admitido que el actual modelo de financiación autonómica puede ser mejorado, aunque cada vez haya tensiones entre comunidades autónomas con distintos intereses que hacen difícil llegar a un acuerdo.

Ha reconocido la existencia de privilegios y en este punto ha dicho que lo que sucede con País Vasco "empieza a ser insopostable". Fernández no defiende que se elimine el Cupo vasco, pero sí que se calcule adecuadamente y que contribuya al sistema general. No ve justo que el Gobierno vasco tenga 1,9 euros por cada euro que tienen los demás ejecutivos regionales, incluido el asturiano.

En cuanto a las protestas que manifestó García en relación al impuesto de Sucesiones en Asturias, Javier Fernández ha negado que la renuncia a herencias en el Principado tenga que ver con este impuesto, ya que los herederos de primer grado tienen 300.000 euros exentos. "¿Cómo va a renunciar alguien a una herencia de 300.000 euros? Es imposible", ha respondido, añadiendo que habría que explicar otro tipo de causas para esas renuncias.

Sobre las reformas que plantea Ciudadanos relativas a la Sindicatura de Cuentas y el Consejo Consultivo, Javier Fernández ha respondido que son cuestiones que él no llevaba en su programa y que tendrían que ser decisiones que se tomaran en la cámara por el conjunto de los grupos.

Nicanor García también había puesto especial acento en hacer una reforma del Estatuto de Autonomía para eliminar los aforamientos en Asturias. Sin embargo, Javier Fernández, no ve ni necesidad ni tiempo para acometer una reforma así. "Yo no tengo ningún interés en estar aforado y tampoco me siento sobreprotegido al estarlo", ha reflexionado el dirigente socialista asturiano.

Por último, el presidente del Principado se ha referido a las críticas de García sobre la ausencia de vuelos que operen con el Aeropuerto de Asturias. "No conviene trasladar la idea de que el aeropuerto va mal", ha advertido Javier Fernández, que ha añadido que el problema actual de falta de conexiones es "coyuntural" y que hay que acostumbrarse a determinadas decisiones de las compañías aéreas en un mercado liberalizado.