Festillingües se celebrará por segunda vez en el mes de octubre, en el parque del Muelle

Estand de Avilés en Fidma - AYUNTAMIENTO DE AVILÉS

OVIEDO, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Normalización Llingüística, Ana Solís, ha presentado este sábado la programación de actividades gratuitas para el segundo semestre, de la Estaya de la Llingua.

Lo ha hecho en el marco del 'Día de la Llingua' que se celebra en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma). Además de la continuidad del curso para aprender asturiano, habrá otros ciclos habituales como 'Autores nel camín'; o la 'Folixa de Navidá'.

Avilés acogerá por segunda vez la 'Xira Didáutica', que consiste en talleres específicos y espectáculos para la juventud y el alumnado más pequeño de los centros educativos, así como el Festival de la lenguas, 'Festillingües', para el público en general. Apostando por la gente joven y por plantear actividades para ella, se incorporará como novedad un concurso de 'Haikus'.