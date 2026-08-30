El festival La Favorita de Xuan Bello celebrará su tercera edición en Luarca el 4 y 5 de septiembre

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OVIEDO 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La villa asturiana de Luarca acogerá el viernes 4 y el sábado 5 de septiembre de 2026, de 20.00 a 23.00 horas, la tercera edición de La Favorita de Xuan Bello, un festival multidisciplinar de arte, palabra y territorio.

La cita, que rendirá tributo a la obra del fallecido escritor asturiano que ideó el proyecto, concentrará sus actividades en la plaza de Carmen y Severo Ochoa para ofrecer una secuencia continuada de intervenciones poéticas, musicales y performativas.

Según la organización, el evento ha mantenido el espíritu original con el que fue concebido, con el objetivo de vincular el contexto local y la cultura asturiana con otras realidades. En esta ocasión, la organización y el comisariado han corrido a cargo del arquitecto Alberto Morell -quien asumió la dirección tras el fallecimiento de Bello- junto a la compositora Claudia Vega, el director de escena Fernando Renjifo y el gestor cultural Alberto Núñez.

La jornada del viernes 4 de septiembre se ha articulado bajo el título de los poemas 'El nacimientu de les roses' o 'El cantar de la bruxa'. La programación ha incluido un pregón inaugural por parte de Lorenzo García-Andrade, Jonás de Murias y Flavio Benito, la intervención arquitectónica 'Trazado del círculo' de Alberto Morell y Carlos Asensio, una queimada comunitaria, un concierto de guitarra flamenca de El Peli y una velada de lectura de textos del autor asturiano junto a una hoguera.

Por su parte, la sesión del sábado 5 de septiembre ha tomado como inspiración la obra 'Retayus d'un poema futuru'. Las actividades han comprendido un concierto de gaita, flauta y teclado con lectura de textos a cargo de Flavio Benito y Óscar Camacho, una intervención de danza de Melissa Herrada, una 'performance', la reconstrucción en cartón de una cúpula geodésica inspirada en el arquitecto Fuller dirigida por Carlos Asensio Wandosell, y una experiencia sonora inmersiva a cargo de Álvaro Arias. Asimismo, las lecturas y representaciones han contado con las colaboraciones de la poeta Aída Falcón y la actriz Nuria Santos.