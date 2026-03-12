El FICX creará un grupo de trabajo con el Festival de Málaga para acercar el cine a los jóvenes

Representantes de Divertia en el Festival de Málaga - DIVERTIA

OVIEDO 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX) creará un grupo de trabajo con el Festival de Málaga para ahondar en al necesidad de acercar el cine a los jóvenes y mejorar la audiencia. Óliver Suárez, presidente de Divertia; Alejandro Díaz Castaño, director del FICX; y Tito Rodríguez, programador del FICX, han acudido al Festival de Málaga para mantener encuentros con diferentes agentes del sector e instituciones con el objetivo de conocer nuevas tendencias y proyectos, y explorar vías de colaboración.

La delegación del festival gijonés visitó el espacio de negocio, promoción y networking del área de industria del festival andaluz, donde está presente la Asturias Paraíso Natural Film Commission. En ese marco, tuvo lugar el encuentro con Annabelle Aramburu, coordinadora del área y experta en el sector audiovisual iberoamericano, con quien se abordaron los principales retos que afronta actualmente la industria en términos de audiencias, especialmente en relación al público joven.

En el encuentro se ha acordado crear un grupo de trabajo conjunto entre ambos festivales con el objetivo de desarrollar iniciativas que vinculen a los más jóvenes con el cine. Desde hace seis años, MAFIZ integra el laboratorio de talento Hack Málaga, dirigido a creadores de contenido que, de la mano de profesionales del cine, aprenden a contar sus historias a través de los nuevos lenguajes audiovisuales.

Asimismo, la representación gijonesa tuvo la oportunidad de intercambiar impresiones con Juan Antonio Vigar, director del Festival de Málaga, acerca del papel que desempeñan este tipo de eventos internacionales en relación con la sede donde se celebran. Vigar aseguró que "la conexión de los Festivales de Málaga y Gijón con sus respectivas ciudades es una de las claves del éxito de los mismos y hay que seguir trabajando en esa línea".

Divertia tuvo presencia en la programación del festival a través de la participación de Tito Rodríguez en la charla 'The Value of a Premiere', celebrada en el espacio ShortFilmCorner, donde se debatió sobre la importancia estratégica de las premieres en el círculo internacional.