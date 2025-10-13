El FICX desvela la programación completa de su competición internacional de cortometrajes

OVIEDO, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Cine de Gijón/Xixón (FICX) ha desvelado este lunes la programación completa de su sompetición internacional de cortometrajes, que apuesta por el formato corto como espacio para "la innovación, el riesgo y el descubrimiento de cineastas de todo el mundo".

La selección incluye propuestas diversas que van desde la animación más experimental hasta el thriller atmosférico, el documental híbrido y el drama de autor. La animación adquiere un protagonismo destacado con obras como Winter in March de Natalia Mirzoyan, galardonada en el Festival de Cannes, que aborda el exilio forzado a partir de testimonios reales; 9 Million Colors de la checa Bára Anna, un musical submarino sin diálogos sobre la aceptación y la amistad; o Randaghi de los hermanos italianos Enrico y Emanuele Motti, una poética reflexión sobre la libertad y el abandono.

El apartado animado se completa con UM, del colombiano Nieto, una audaz animación psicodélica que explora un mundo mítico y retorcido, y I Want To Know What Love Is de Hanna Järgenstedt, una road movie animada que mezcla humor y melancolía en un viaje a Berlín.

En ficción, el certamen presenta estrenos en España como 1:10 del suizo Sinan Taner, que aborda la violencia social a partir de una discusión infantil; Loynes del belga Dorian Jespers, un drama judicial con tintes kafkianos ambientado en el Liverpool del siglo XIX; Dammen del francés Grégoire Graesslin, un thriller atmosférico en un único plano fijo; y Neko de la portuguesa Inês Oliveira, un retrato generacional sobre identidad y recuerdos.

También destaca The Singers del dúo Fabian Rausch y Zorah Berghammer, basado en un relato de Iván Turguénev, que explora las fisuras de la cohesión comunitaria desde la mirada de una joven.

El FICX incluye además trabajos híbridos y documentales experimentales como Things Hidden Since the Foundation of the World, una docuficción greco-estadounidense que aborda un ritual de exhumación en una isla despoblada, y Koki, Ciao del australiano Quenton Miller, que narra la vida de una cacatúa que fue mascota del mariscal Tito, en un documental original y humorístico.

El talento nacional también estará presente con cortometrajes como Upon Sunrise del serbio Stefan Ivancic, coproducción española; Baisanos de los hermanos Francisca y Andrés Khamis, documental sobre la diáspora palestina; y obras de Alba Cros, María Herrera y proyectos surgidos del Máster de Documental Creativo de la UAB.

La representación asturiana contará con los estrenos mundiales de Tolos fueos el fueu de Diego Flórez, que aborda la memoria obrera y la amenaza industrial, y El día que tal de Pablo Casanueva, un retrato sobre la amistad y temas tabú en el medio rural.