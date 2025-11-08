El FICX lleva cuatro estrenos al Centro Niemeyer en su décima colaboración con el festival

OVIEDO 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro Niemeyer volverá a ser una de las sedes principales de la 63ª edición del Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX), celebrando una década de colaboración ininterrumpida.

Entre el 16 y el 20 de noviembre, el Niemeyer acogerá una selección de cinco largometrajes, entre los que destacan tres estrenos nacionales y un estreno mundial. Los títulos incluyen 'Las corrientes', 'Emergency Exit', 'Punku', 'As Liñas Descontinuas' y 'Aunque seamos islas'.

Según ha informado el Centro Niemeyer en nota de prensa, las proyecciones tendrán lugar entre el 16 y el 20 de noviembre en la Sala Cine Fran Gayo del centro.

Las entradas han salido a la venta el miércoles 5 de noviembre con un precio general de 5 euros y tarifa reducida de tres euros para los socios del Club Cultura que adquieran sus localidades hasta el día anterior a la proyección.