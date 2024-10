El FICX pone en valor la trayectoria de Ado Arrieta y Celia Rico Clavellino

Iratxe Fresneda, Alex Reynolds, Alicia Moncholí, Diego Flórez, Maider Fernández Iriarte compiten en la Sección de Cortos

GIJÓN, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La 62 edición del Festival Internacional de Cine de Gijón/Xixón (FICX), que se celebrará del 15 al 23 del próximo mes de noviembre, se convertirá, al margen de la proyección de películas, en un espacio de encuentro entre público y cineastas.

De esta forma, Ado Arrieta y Celia Rico Clavellino protagonizarán los Focos del 62 FICX, junto a la ya anunciada Gala Hernández López, según una nota de prensa de la organización del certamen.

En el caso del considerado precursor del cine independiente, Ado Arrieta, tras desarrollar parte de su filmografía en España, se mudó a París, donde vivió la revolución de Mayo del 68 y conoció a personalidades como Marguerite Duras o Jean Marais.

En su filmografía cuenta con producciones españolas y francesas. De estas, se proyectarán en el FICX seis, escogidas por el propio cineasta, entre las que se encuentran los cortometrajes La imitación del ángel (1966) y Vacanza permanente (2006); el mediometraje Tam Tam (1976); y tres largometrajes: Las intrigas de Sylvia Couski (1975), considerada como la primera película underground parisina; Flammes (1978) y Bella durmiente (2016).

Referente a Celia Rico, la directora sevillana firmó en 2012 su cortometraje Luisa no está en casa (2012), con presencia en Venecia y en el Festival de Málaga y ganador de un Premio Gaudí.

Participó después en el guión de Quatretondeta, película de Pol Rodríguez. Ya con Viaje al cuarto de una madre (2018), protagonizada por Lola Dueñas y Anna Castillo, presentó su ópera prima, con la que obtuvo una Mención Especial en el Festival de San Sebastián, el Premio Asecan a la Mejor Película, dos nominaciones a los Premios Feroz y una nominación al Goya a la Mejor Dirección Novel.

Otras de sus obras es Los pequeños amores (2024), junto a las actrices María Vázquez y Adriana Ozores y con la que obtuvo el Premio Especial del Jurado en Málaga, así como otros dos galardones en San Sebastián y Toulouse.

SECCIÓN ALBAR

También se ha dado a conocer al completo la Sección Oficial Albar, con títulos como: L'Empire, de Bruno Dumont; Good One, de India Donaldson; Eight Postcards From Utopia, de Radu Jude & Christian Ferencz-Flatz; Retaguardia, de Ramón Lluís Bande; La prisonnière de Bordeaux, de Patricia Mazuy; Vulcanizadora, de Joel Potrykus, Tú me abrasas, de Matías Piñeiro; y Dying, de Matthias Glasner.

Participa en esta sección, además, Le roman de Jim (Francia), el último largometraje de los hermanos Arnaud Larrieu & Jean-Marie Larrieu en el que retratan la paternidad.

Además, el director surcoreano Hong Sang-soo, ya un clásico en la programación del Festival, presenta By the Stream (Rep. de Corea). El doblemente ganador de la Sección Oficial del FICX invita a reflexionar con su última obra sobre la creación, a través de una artista y profesora universitaria a la que da vida Kim Minhee, merecedora del Leopardo a la Mejor Actriz en el Festival de Locarno.

El director sueco Gustav Möller presenta en Condenados (Dinamarca, Suecia) un thriller psicológico que pone en jaque el sentido de la justicia de la celadora de una cárcel, interpretada por la multipremiada actriz Sidse Babett Knudsen.

Asimismo, Ray Yeung ofrece con All Shall Be Well (Hong Kong) una mirada distinta sobre el amor entre dos mujeres de avanzada edad en un entorno en el que es importante guardar las apariencias.

En el caso de Los malditos (Italia, Estados Unidos, Bélgica), se hace una revisión de la Guerra Civil estadounidense desde el prisma del director italiano Roberto Minervini. Los malditos llega a la Sección Oficial del FICX tras recibir el Premio a la Mejor Dirección Un Certain Regard en Cannes.

El realizador Emmanuel Mouret, por su lado, volverá a participar en la Sección Oficial Albar con Trois amies (Francia). En esta ocasión Mouret narra la historia de una mujer que debe rehacer su vida tras perder a su marido.

SECCIÓN OFICIAL RETUEYOS

Con respecto a Sección Oficial Retueyos, se han anunciado nuevos títulos a los ya conocidos January 2, de Zsófia Szilágyi; Flathead, de Jaydon Martin; Algo viejo, algo nuevo, algo prestado, de Hernán Rosselli; Peaches Goes Bananas, de Marie Losier; Fogo do vento, de Marta Mateus; y Mother Vera, de Cécile Embleton y Alys Tomlinson.

Es el caso de: Itoiz udako sesioak (España), de Larraitz Zuazo, Zuri Goikoetxea y Ainhoa Andraka; el estreno mundial de River Returns (Japón), tercer largometraje de Masakazu Kaneko; y el también estreno mundial de Luna, el director asturiano Pablo Casanueva.

Otros de los títulos que se podrán ver son: Yo vi tres luces negras (Colombia, México, Alemania, Francia), segundo largometraje de Santiago Lozano Álvarez; El placer es mío (Argentina, Brasil, Francia), una ópera prima de Sacha Amaral; y Mistress Dispeller (China, EEUU), de directora Elizabeth Lo.

Fuera de competición, el Festival proyectará el mediometraje What Mary Didn't Know (Grecia, Francia, Suecia), dirigida por Konstantina Kotzamani.

CORTOMETRAJES

Por otra parte, nuevas obras de producción española completan la Sección Oficial de Cortometrajes del FICX: Errotatiba, de Iratxe Fresneda; Horizontal, de Alex Reynolds; y Campolivar, de Alicia Moncholí; Una lluz, de Diego Flórez; y Una trabaja, la otra no, de Maider Fernández Iriarte.

El FICX también contará en esta Sección con El mal d'Hèrcules, un trabajo observacional sobre el tratamiento de la epilepsia en un hospital de Barcelona que surge como proyecto del Máster de Documental de la Universidad Autònoma de Barcelona-UAB (coordinado por el cineasta Jorge Tur) y firmado por Marta Rodríguez Quesada, Marina Miguel Pavia, Paula García Escolá, Laia Balaguer, Ismael Cabrera y Eulàlia Clarós Sidera.

Estos títulos se suman a los ya anunciados: Revolving Rounds, de Johann Lurf & Christina Jauernik; Being John Smith, de John Smith; Sheep Out, de Zofia Klamka; Todos los futuros, de Bárbara Cerro; Freeride in C, de Edmunds Jansons; Better This Way, de Emanuel Pârvu; y Closeout, de Agne Girsaite.

LA NOCHE DEL CORTO ESPAÑOL

La Noche del Corto Español, además, estará protagonizada por cuatro directoras y dos directores: Carmen Jiménez (Lava); Cordelia Alegre (El Norte); María Abenia (Las Sirenas); Ander Iriarte (Judoka); Amaia Merino y Ander Iriarte (Que se sepa); Laura Obradors, (Las chicas); y Adrià Guxens (Kokuhaku).