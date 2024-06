Figaredo (Vox) afirma que "las políticas socialistas acabarán con el paisano del monte"

OVIEDO, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Vox en el Congreso por Asturias y presidente de Vox Asturias, José María Figaredo, ha afirmado este jueves que "las políticas socialistas acabarán con el paisano del monte".

Al respecto, señala que las Elecciones Europeas del domingo día 9 "van a ser clave" para "poder dar un giro de 180 grados a estas políticas" para recuperar "la seguridad alimentaria y energética, alejada de la histeria de los ecologistas radicales".

"El lobo está devorando a las ganaderías del monte asturiano, está expulsando a los ganaderos del monte; debemos defender a nuestros ganaderos y sacar al lobo del Listado de especies silvestres en régimen de protección especial (Lespre). Mata el ganado y hace inviable la actividad", añade el diputado.

Así lo ha apuntado durante una visita a Santianes, en Ribadesella, donde se ha reunido con la madre de un menor "que tuvo que subirse a un árbol para esquivar el acoso de dos lobos".

Igualmente, reprocha que el PSOE "no quiere ver la realidad". "El socialismo nos engaña diciendo que el lobo está lejos de zonas habitadas y que no afecta a las gentes del campo. No es cierto. Es un animal que caza a pocos cientos de metros del hombre, mata, se come el ganado de nuestros agricultores y ganaderos y, del mismo modo que puede comerse a unas ovejas también podrá comerse a un crío", dice.

Figaredo alerte de que "los ganaderos están renunciando". "Esto es lo que está sucediendo en los Picos de Europa y al final del Paraíso Natural no quedará ni la sombra. No habrá paraíso natural sin ganaderos", lamenta.