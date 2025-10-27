El fin de semana se salda con seis heridos leves en 32 accidentes de tráfico

OVIEDO 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El último fin de semana en las carreteras asturianas se ha saldado con un total de seis heridos leves en 32 accidentes de tráfico. No se han registrado heridos graves ni fallecidos, según las fuentes de la Guardia Civil consultadas por Europa Press.

En lo que se refiere al viernes día 24 de octubre, el número de accidentes contabilizados fue de 14. Ese día se registraron cinco heridos leves.

Al día siguiente, sábado 25 de octubre, fueron ocho los accidentes en una jornada sin daños personales. Por último, este domingo 26 de octubre una persona resultó herida leve en un día en el que se registraron diez accidentes.