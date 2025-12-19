Finalizadas las actuaciones de restauración ambiental en la marisma del río Sella

El secretario de estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, visita las actuaciones de restauración y recuperación ambiental de una zona degradada de la marisma del río Sella - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ASTURIAS

OVIEDO 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha visitado este viernes las obras de construcción de un nuevo puente que la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) ha llevado a cabo en Arriondas (Principado de Asturias) para la defensa frente a avenidas.

Con una inversión de 12,71 millones por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) --además de 3,64 millones del Principado y 200.000 euros del ayuntamiento de Parres-- y una longitud total de 164 metros, esta infraestructura aspira a "minimizar" los efectos de las crecidas de los ríos Piloña, Sella y Chico en la localidad, según ha explicado el Ministerio en nota de prensa.

En el entorno del bajo Sella, la CHC iniciará inminentemente actuaciones de restauración fluvial (Cangas de Onís, Parres, Ribadesella) que ascienden a 4 millones.

Según los estudios hidrológicos, estos ríos presentan en ciertos tramos una capacidad de desagüe "insuficiente" durante las avenidas, agravada por la presencia de obstáculos.

En este contexto, el puente existente sobre el río Piloña, que da acceso al Parque de la Concordia, se ha identificado como un punto crítico.Por ello, se ha proyectado esta nueva estructura a mayor cota, junto con la ampliación de la sección del cauce en esa zona.

Hugo Morán ha explicado que todos los análisis indican que el impacto del cambio climático "va a convertir el dominio público, tanto hidráulico como marítimo terrestre, en la mejor garantía frente a los fenómenos extremos".

RIBADESELLA

Tras esta visita, el secretario de Estado se ha trasladado a Ribadesella, donde la Demarcación de Costas en Asturias, dependiente de la dirección general de la Costa y el Mar, ha finalizado las actuaciones de restauración y recuperación ambiental de una zona degradada de la marisma del río Sella, anteriormente ocupada por edificaciones e instalaciones en desuso, recuperando el espacio para un uso público compatible con el entorno natural, dentro de un espacio incluido en la Red Natura 2000 (ZEC y ZEPA Ría de Ribadesella-Ría de Tinamayor).

Estos trabajos, con un presupuesto final que supera los 600.000 euros, suponen la transformación de un espacio degradado, ocupado durante décadas por antiguas naves de la industria láctea en estado de abandono, en un nuevo entorno natural y accesible destinado al disfrute de la ciudadanía y plenamente integrado en el paisaje de la ría.

"Con todo este paquete de inversiones creemos que estamos atendiendo a una reivindicación histórica de la comunidad autónoma de devolver al conjunto de la ciudadanía la capacidad de disfrute de del dominio público y, lo que es más importante, incorporamos actuaciones en materia de seguridad, tanto en el ciclo del agua como en la capacidad de incorporar resiliencia frente a los impactos del cambio climático", ha señalado el secretario de Estado.