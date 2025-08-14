Finalizadas las obras de construcción del nuevo aparcamiento disuasorio en el acceso este de Pola con 164 plazas

OVIEDO 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García, y la concejala de Comercio y Hostelería, Movilidad y Transporte Público, visitaron este jueves la finalización de las obras de construcción del nuevo aparcamiento en los accesos a la zona Este de Pola de Siero, en la antigua Casa Mori que cuenta con 164 plazas.

La actuación ha contado con un presupuesto de 364.988,48 euros y un plazo de ejecución de tres meses. El proyecto ha tomado como base tres parcelas catastrales contiguas ubicadas entre las calles Florencio Rodríguez y El Rebollar, junto a la Plaza de Europa.

La superficie total urbanizada del nuevo aparcamiento es de 4.625 metros cuadrados, con una dotación de 164 plazas, de las cuales 156 son ordinarias y están destinadas a vehículos ligeros, 4 reservadas a personas de movilidad reducida y 4 para carga de vehículos eléctricos.

Desde el Ayuntamiento destacan que anteriormente existía un déficit de plazas de aparcamiento en superficie en la zona Este de La Pola Siero, zona en la que se ubican varias dotaciones públicas, como el Mercado de Ganados, el Auditorio, la Casa de la Cultura, la Escuela de Música y el Polideportivo y Piscina municipales. Este problema se ha visto solucionado gracias a la puesta en marcha del nuevo aparcamiento construido en una parcela que cuenta con una excelente ubicación por su acceso directo a la entrada y salida fundamental del núcleo urbano de La Pola Siero por el Este, así como la distribución peatonal desde este lugar a todo el equipamiento del entorno.

El primer edil recordó que el proyecto "es un acuerdo de alquiler con opción de compra con la propiedad, y está dentro del plan que ya iniciaron en el 2015 de habilitar aparcamientos públicos en los núcleos urbanos".

En ese sentido, García valoró que "son 164 nuevas plazas que se suman a los que ya hemos hecho reciamente en El Bayu con 115, el de Siero Este cerca del Mercado de Ganados con 140, el de la calle Asturias con 214 y el futuro que van a hacer en el Antiguo Matadero, que estiman que puedan ser unas 150 en total. "Con esta actuación damos respuesta a una demanda de la localidad", destacó García.