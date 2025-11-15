Finalizan los trabajos de denominación de 365 caminos e implantación del sistema métrico en tres parroquias

Finalizan los trabajos de denominación de 365 caminos e implantación del sistema métrico en 3 parroquias de Siero. - AYTO. SIERO

OVIEDO 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El primer teniente de alcalde, Javier Rodríguez, y el concejal de Hacienda, Contratación, Digitalización, Organización y Régimen Interior, Raimundo Díaz, anunciaron este sábado que el pleno del mes de noviembre abordará la aprobación definitiva de denominación de caminos e implantación del sistema métrico en Hevia, Valdesoto y Forfontía.

Los trabajos para poder sacar adelante el expediente, que han incluido reuniones con vecinos y trabajo de campo, contaron con un presupuesto de 60.500 euros y un plazo de ejecución de 12 meses, aunque se ha realizado en diez.

Tal y como explicaron los ediles, el expediente que se someterá a pleno incluye el dar nombre de manera oficial a 365 caminos: 42 en Forfontía (parroquia de La Carrera), 111 en Hevia y 212 en Valdesoto y en numerarlos, según el sistema métrico.

Dicho sistema consiste en dar un número a las construcciones asignando un número equivalente a la distancia en metros desde el inicio del camino.

Han sido objetivo de numeración todas las edificaciones en la zona rural, entendiendo por tal las destinadas a uso residencial, o aquellas en las que exista una actividad económica.

Una vez finalizado el trabajo y se apruebe en pleno, los padrones de Hevia, Valdesoto y Fornontía será actualizados, y los datos se remitirán a Google Maps, a la Dirección General del Catastro, al Servicio de Emergencias del Principado de Asturias y al INE.