Finalizan los trabajos de restauración de la cúpula de la iglesia de La Laboral

La consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, durante su visita a los trabajos de la cúpula de La Laboral. - PRINCIPADO

OVIEDO, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, ha visitado este jueves los trabajos finales de restauración de la cúpula de la iglesia de La Laboral, en Gijón, una actuación que ha supuesto una inversión superior a los 800.000 euros y que permitirá reabrir próximamente el templo al público.

La intervención, financiada con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ha permitido corregir filtraciones, restaurar las pinturas murales y garantizar la estanqueidad de la estructura, uno de los elementos más singulares del conjunto monumental diseñado por Luis Moya Blanco, declarado Bien de Interés Cultural (BIC).

Durante la visita, Gutiérrez ha destacado que La Laboral "es un símbolo de transformación y adaptación a los nuevos tiempos, un ejemplo de cómo gobiernos y sociedad civil podemos convertir los espacios en motores de conocimiento, creatividad y progreso". La consejera ha añadido que la Ciudad de la Cultura "es un emblema de Gijón y de Asturias, el corazón de la innovación en Formación Profesional, enseñanza universitaria y artística, y también el músculo cultural del Principado".

Uno de los elementos más emblemáticos del templo, la réplica de la Cruz de la Victoria, ha sido igualmente recuperado tras casi treinta años retirada por su deterioro. La pieza, encargada en 1952 al escultor José Espinos Alonso, ha sido reinstalada en su ubicación original en la fachada principal tras un complejo proceso de restauración que incluyó también la cruz de la linterna.

Los trabajos, promovidos por la consejería y ejecutados por un taller especializado, incluyeron el escaneado tridimensional de las piezas conservadas, su limpieza, protección con pigmentos minerales, reposición de gemas, montaje y soldadura. Asimismo, se sustituyó la estructura de soporte, en mal estado, para garantizar su estabilidad y conservación. Con esta intervención, la cruz vuelve a coronar el conjunto escultórico de Santiago Caballero e integrarse plenamente en la imagen monumental del templo.

El Principado destaca su plan continuado de inversión y conservación en Laboral Ciudad de la Cultura, con más de dos millones de euros destinados al mantenimiento en los últimos tres años. A esta cifra se suman otras actuaciones, como la restauración de la cúpula y las cruces del templo (más de 880.000 euros), la rehabilitación de las antiguas cocinas y lavandería (cerca de 500.000 euros), la modernización del teatro (36.000 euros) y la creación de un nuevo centro de innovación de Formación Profesional (más de 800.000 euros).

Estas actuaciones, subrayan, se enmarcan en una estrategia global de preservación y revitalización de La Laboral, incorporada este año a la lista indicativa del Ministerio de Cultura para su futura candidatura a Patrimonio Mundial de la Unesco.