Finalizan los trabajos de sustitución de pavimentos en varias calles de la zona sur de Lugones

Ángel García, En El Centro - AYUNTAMIENTO DE SIERO

OVIEDO 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García, y la concejala de Infraestructuras Urbanas, Sonia Lago, han visitado este viernes la finalización de los trabajos de sustitución de pavimentos en varias calles de la zona sur de Lugones.

La actuación ha contado con un presupuesto de 199.605,31 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de dos meses. Los trabajos comenzaron en la calle Luis Braille y continuaron en la calle Antonio Machado y en la avenida de Oviedo (en la acera y vial de servicio).

Las obras han consistido en el fresado y renovación del firme, la reparación de hundimientos y la posterior reposición de la capa de rodadura. Además, se ha acometido la sustitución del adoquinado en la avenida de Oviedo, se han recolocado bordillos y se llevaron a cabo reparaciones puntuales en las aceras para mejorar la accesibilidad. También se ha llevado a cabo la reposición de elementos urbanos, como tapas de saneamiento, registros y sumideros, y el repintado de la señalización horizontal. El proyecto ha contemplado, asimismo, la plantación de arbolado de gran porte para mejorar la calidad paisajística del entorno.