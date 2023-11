La Fiscal Superior alerta del aumento de casos de violencia de género y agresiones sexuales cometidos por menores

OVIEDO, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fiscal Superior del Principado, María Esther Fernández, ha comparecido este lunes en comisión parlamentaria para exponer los principales datos de la memoria de Fiscalía referidos a 2022 que ya se han hecho públicos y en su comparecencia ha vuelto a alertar del preocupante aumento del número de casos de violencia de género y agresiones sexuales cometidas por menores.

Ha destacado Esther Fernández que "se están dando muchísimas agresiones sexuales entre menores y se están dando muchísima violencia de género entre menores". "Muchísima violencia de género va en aumento, y se ha visto en la memoria. Eso habría que estudiarlo en profundidad y ver qué está pasando porque son nuevas generaciones de violentos que están ahí porque ya lo son", ha dicho.

Ha recordado que cuando las agresiones son de menores no entran dentro de los datos de violencia de género, ya que los asuntos que hablan de violencia de género contempla solo cuando el autor es mayor de edad. "Los datos son los datos y parece que esto no cesa es lamentable pero los esfuerzos se ponen, se ponen todos los medios, pero no cesan", ha indicado la Fiscal.

En este sentido, hablando de los medios disponibles, la Fiscal Superior ha vuelto a poner de manifiesto la necesidad de contar con más unidades de valoración forense, porque si bien las mismas funcionen bien, se requieren más para poder hacer "valoraciones en un tiempo prudencial".

"Si toda la justicia tiene que ser rápida, porque la respuesta tardía es absurda y no es justicia, la violencia de género más, porque hay que parar las situaciones en las que si no lo paramos el delito sigue prolongando o por lo menos se siguen prolongando sus efectos de una manera dañina y perniciosa, y eso hay que cortarlo rápido", ha dicho.

Ha vuelto a incidir la Fiscal en que "es terrible, porque el mayor número de agresiones sexuales en Asturias se da dentro de la familia y dentro del entorno familiar o amistoso".

"Eso sigue así año tras año. Y lo llevo diciendo año tras año", ha dicho Fernández, que también ha manifestado que se dan muchas agresiones sexuales "dentro del entorno deportivo". "De la víctima elegida al azar hay menos casos", ha dicho.

Preguntada por si conoce Fiscalía o puede intuir los motivos por los se incrementan estos delitos de abuso sexual y de violencia de género, la Fiscal Superior se ha preguntado "quién en su sano juicio puede tener la mínima idea de por qué se produce esto".

"A mí, vamos, es que no me cabe en la cabeza. Y como no me cabe en la cabeza, no me cabe un motivo ni una razón. Pues que son malos. Porque la gente es mala, no todo el mundo está loco, ni todo el mundo tiene un trastorno. Hay gente mala", ha indicado Fernández.