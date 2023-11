La Fiscal Superior de Asturias "hace suyas" las quejas de las asociaciones profesionales por el acuerdo PSOE-Junts

Archivo - Fiscal Superior de Asturias - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fiscal Superior del Principado, Esther Fernández ha indicado este lunes en declaraciones a los medios y ante las preguntas de los periodistas sobre la amnistía pactada entre PSOE y Junts que "hace suyos" los comunicados emitidos por la carrera fiscal y las diferentes asociaciones profesionales.

"La carrera fiscal ha hablado y ha hablado a través de los comunicados de todas y además esta vez de todas las asociaciones y yo creo que hemos hablado suficiente y si hay que seguir hablando, se hablará, pero siempre desde la reflexión, desde el estudio y desde un comunicado con fundamentos y argumentos", ha incidido la Fiscal.

Ha insistido Esther Fernández en lo importante del asunto y lo inadecuado de opinar sobre el mismo a golpe de preguntas de la prensa.

"Me parece un tema muy duro y muy fuerte y no solo es la amnistía, el acuerdo toca muchísimos temas y me parecería una falta de respeto y una falta de profesionalidad por mi parte que habláramos así en un segundo sobre ello", ha dicho Fernández a su llegada a la Junta General para exponer en comisión la Memoria de la Fiscalía.