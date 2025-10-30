Fiscales darán charlas a estudiantes de ESO y Bachillerato para informarles de las consecuencias legales de sus actos

OVIEDO 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Fiscal Superior del Principado de Asturias, Gabriel Bernal del Castillo, y la consejera de Educación, Eva Ledo, han presentado este jueves el proyecto 'Una charla con el Fiscal', una iniciativa de la Fiscalía asturiana que, con la colaboración del gobierno regional, pretende acercar la labor del Fiscal a los estudiantes asturianos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachiller y concienciarlos sobre diferentes aspectos, desde la responsabilidad penal de los menores de edad a partir de los 14 años al acoso escolar o las consecuencias de un mal uso de las redes sociales, entre otros.

El proyecto, que arrancará este mismo curso en los centros escolares públicos y concertados del municipio de Oviedo, se enmarca dentro de la política de comunicación y acercamiento a la ciudadanía de la Fiscalía asturiana impulsada por el actual Fiscal Superior tras su toma de posesión, el pasado mes de julio.

Existen dos formatos, uno destinado a los alumnos de entre segundo y cuarto de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y otro dedicado exclusivamente a los estudiantes de Bachiller.

Bajo el título 'Una charla con el Fiscal: construyendo un futuro seguro', fiscales de la Fiscalía del Principado de Asturias explicarán a los estudiantes de ESO diferentes cuestiones, desde su llegada a la edad en la que ya son criminalmente responsables (14 años) a las consecuencias penales de un mal uso de las redes sociales, el acoso escolar, la delincuencia juvenil, etcétera, todo ello desde el punto de vista del Fiscal. Las charlas estarán abiertas a las preguntas y la participación de los alumnos, que podrán resolver sus dudas e inquietudes sobre los temas que se expongan u otros de su interés.

En Bachillerato, el título será 'Una charla con el Fiscal: más allá de las películas. Los destinatarios serán los estudiantes de primero y segundo de Bachiller. Las charlas tendrán como objetivo explicar a los alumnos la figura y el papel del Ministerio Fiscal, el "gran desconocido" de la Administración de Justicia, cuya labor se desarrolla en España de una manera muy distinta a la que muestran las series y películas americanas. Estarán encaminadas a ayudar a los jóvenes a adentrarse en la institución, de cara a una posible salida profesional.

En ambas versiones del proyecto, serán los fiscales los que se desplacen a los centros educativos, que podrán solicitar su participación en el mismo a través de correo electrónico durante los meses de noviembre y diciembre de 2025.

La actividad comenzará a realizarse a partir de enero de 2026 para no interferir con otros proyectos ya puestos en marcha en los colegios e institutos durante el primer cuatrimestre del curso escolar.

La Consejería de Educación facilitará la comunicación de la Fiscalía con los centros escolares y publicitando la misma a través de sus canales habituales de difusión.

Tanto el Fiscal Superior del Principado de Asturias como la Consejera de Educación destacaron el valor del proyecto por su implicación en la concienciación y ayuda en la prevención del delito desde edades tempranas y su labor divulgativa.