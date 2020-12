Fiscalía pide 4 años de prisión para tres reclusos por extorsionar a otro en la cárcel

OVIEDO, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía del Principado de Asturias solicita la condena de 4 años de prisión para cada uno de los tres acusados de extorsionar a un interno de la cárcel asturiana, al que presuntamente amenazaron con causar "problemas" a él o a su familia si no les entregaba 1.500 euros.

La vista oral está señalada para este miércoles, 2 de diciembre de 2020, en el Juzgado de lo Penal número 2 de Oviedo, a las 9.30 horas, según ha informado al Fiscalía.

El Ministerio Público sostiene que, en diciembre de 2016, uno de los tres acusados se encontraba interno en el Centro Penitenciario de Asturias y, junto con los otros dos, de mutuo acuerdo, exigió la entrega de 1.500 euros, mediante tres transferencias, al denunciante, que también estaba en la cárcel asturiana en esas fechas.

Así, uno de los acusados, junto con otros internos no identificados, conminaron al denunciante en repetidas ocasiones, diciéndole que sabían que su familia tenía mucho dinero y que esas cantidades no le iban a suponer nada y que, si no hacía lo que le decían, podía tener problemas, no solo él sino también su familia.

La víctima, ante el temor de que los acusados pudieran hacerle algo a él o a sus familiares, contó lo sucedido a su madre, a la que pidió que hiciera tres transferencias, dos a favor de un segundo acusado, los días 27 de diciembre de 2016 y 3 de enero de 2017, por importes de 220 y 750 euros, respectivamente, y una tercera a favor de la tercera acusada, el 25 de enero de 2017, por importe de 500 euros.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito continuado de extorsión del artículo 243 del Código Penal, en relación con el 74. Y solicita que se condene a cada acusado a 4 años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, abono de las costas procesales a partes iguales y, en concepto de responsabilidad civil, abono de una indemnización a la madre del denunciante de 1.470 euros por el metálico entregado y otra al denunciante de 1.000 euros por el daño moral sufrido, más los intereses legales correspondientes.