'Floro' (PSOE) no ve serio el proyecto 'Naval azul'

OVIEDO, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha visitado esta mañana el pabellón del Ayuntamiento de Gijón en la Feria Internacional de Muestras de Asturias, protagonizado por el lo que el proyecto impulsado por el gobierno local llamado 'Naval Azul'.

"No encontramos un proyecto serio que dé una respuesta clara y contundente a la regeneración que los antiguos terrenos de Naval Gijón necesitan. Solo vemos una maqueta, que ni siquiera está a escala ni contempla el 80% de suelo industrial que se debe rehabilitar, infografías a las que ya nos tiene acostumbrados este gobierno local, y un estudio sobre economía azul que hizo precisamente el PSOE en el anterior mandato", ha declarado el portavoz del PSOE en Gijón, Luis Manuel Flórez 'Floro'.

"Foro no hizo nada en los 8 años que estuvo al frente del Ayuntamiento y ahora retoma un proyecto bajo el nombre de Naval Azul con el que vuelven a vender exclusivamente humo; seguimos sin saber qué es y en qué va a consistir. Tampoco sabemos nada de PYMAR, propietaria de una parte del suelo. Solo nos encontramos sobre la mesa con la compra de unos terrenos cuyo único mérito ha sido pagarlos con dinero de todas y todos los gijoneses. Es la primera vez que el Ayuntamiento va a pagar por suelo portuario para su recuperación; nosotros siempre hemos dicho que esa no es la fórmula adecuad, que habría que implicar al Puerto. Desde luego, el gobierno local no está para sacar pecho con esta operación ni con proyectos que no son suyos", ha añadido Floro.

Los socialistas defienden el 'Plan Costa', su proyecto para la recuperación de todo el litoral gijonés entendido como un proyecto de ciudad que contempla una actuación integral en todo el Natahoyo. "Incluye la creación de la Ciudad del Talento en los antiguos terrenos de Naval Gijón, la solución definitiva para el paseo del Muro y la adecuación de toda la senda costera del municipio", ha recordado el portavoz.