FMSS Gijón y Sporting Marea Rojiblanca: Nueva alianza social para los mayores

Estadio de El Molinón, en Gijón. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Municipal de Servicios Sociales (FMSS) de Gijón ha mantenido este martes una reunión de trabajo con la presidenta de la Fundación Ganar Sirviendo, Laura Kalb de Irarragorri, y el responsable de la Fundación Marea Rojiblanca del Real Sporting de Gijón, Alfonso Rodríguez, con el propósito de explorar posibles alianzas estratégicas orientadas a reforzar la acción social en el concejo gijonés.

Durante el encuentro, presidido por el concejal de Servicios Sociales, Vivienda y Cooperación, Guzmán Pendás, las entidades participantes han abordado el desarrollo de un futuro proyecto que, bajo el título 'El partido de tu vida', está concebido para la implantación de talleres de reminiscencia dirigidos a los usuarios de los 9 centros sociales de mayores de Gijón, según una nota de prensa de la FMSS.

De esta forma, se busca "unir momentos emblemáticos del Sporting a la historia de Gijón, sus calles y costumbres", ha resaltado Pendás, a su vez presidente de la FMSS.

También se programarán otras actividades sociales que incluirán visitas al Museo y al propio estadio de fútbol, que se enmarcarán dentro del Proyecto de lucha contra la Soledad No Deseada.

Pendás ha apuntado que él mismo ha estado presente en uno de los talleres de reminiscencia y lo ha considerado una experiencia "muy positiva".

"Más allá de ejercitar la memoria, muchos de nuestros mayores recuperaron la sonrisa y disfrutaron de una tarde para el recuerdo", ha apuntado el concejal.

Además, la Fundación Social del Sporting participará también en la elaboración del Plan Municipal para una Ciudad Saludable Gijón Bienestar. "Se está gestando el inicio de algo importante porque el potencial social de la colaboración entre ambas fundaciones es enorme", ha asegurado Pendás.