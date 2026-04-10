Foro defiende el desdoblamiento del Corredor del Nalón y lamenta el respaldo de los alcaldes a soluciones insuficientes

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OVIEDO 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general y portavoz parlamentario de Foro Asturias, Adrián Pumares, y el portavoz municipal de Foro en Laviana, Roberto Vázquez Coto, han reiterado este viernes el firme compromiso de su formación con el desdoblamiento integral del Corredor del Nalón (AS-117) y han lamentado la posición expresada por varios alcaldes de la comarca avalando actuaciones parciales que, a su juicio, "no resuelven el problema de fondo".

Ambos dirigentes recuerdan que este mismo martes la Comisión de la Junta General aprobó la Proposición No de Ley impulsada por Foro Asturias, que insta al Gobierno del Principado a ejecutar el desdoblamiento completo de la vía como solución definitiva a los problemas de seguridad, saturación y retenciones que sufre esta infraestructura clave.

Adrián Pumares subraya que el desdoblamiento "no es una cuestión ideológica, sino técnica y respaldada por la planificación existente", recordando que ya figuraba en el Plan Director de Infraestructuras 2015-2030 y que los niveles de tráfico del Corredor en la actualidad son "inaceptables" para una vía de estas características.

En este sentido, desde Foro Asturias consideran un error "renunciar a una solución estructural" para sustituirla por actuaciones limitadas o "parches", como carriles adicionales en determinados tramos, que "no eliminan los cuellos de botella ni garantizan la seguridad a largo plazo" o la ya reiterada línea roja pintada sobre el asfalto.

Por su parte, Roberto Vázquez Coto ha incidido en que "los vecinos de Laviana y de toda la Cuenca del Nalón llevan años esperando una solución definitiva", y ha advertido de que "conformarse con un proyecto de remodelación es perpetuar una infraestructura claramente insuficiente".

Ambos dirigentes lamentan que los alcaldes de la Mancomunidad del Nalón respalden propuestas que se alejan del mandato aprobado en sede parlamentaria, que se conformen con un "parche" de cuatro kilómetros de tercer carril y han insistido en que "lo responsable es exigir al Gobierno de Barbón el cumplimiento de lo aprobado por la Junta General".

Asimismo, recuerdan también Pumares y Vázquez que la iniciativa aprobada por la Cámara incluye también la adopción de medidas urgentes para reducir la siniestralidad mientras no se ejecute el desdoblamiento, así como la mejora del transporte público en la comarca. "Lo que era posible en 2015 no puede convertirse ahora en imposible en 2026. Asturias no puede permitirse más retrasos en una infraestructura estratégica para el desarrollo de las Cuencas Mineras", concluye Pumares.