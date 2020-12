Foro no presentará enmienda a la totalidad y seguirá negociando para "mejorar" las cuentas

OVIEDO, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Directiva de Foro Asturias ha acordado no presentar enmienda a la totalidad y seguir negociando para "mejorar" el proyecto de presupuesto autonómicos para 2021.

Así lo ha anunciado el secretario general y portavoz parlamentario de la formación, Adrián Pumares, en una rueda de prensa acompañado por la presidenta del partido, Carmen Moriyón.

En ese sentido, Pumares ha indicado que aunque estas no son las cuentas de Foro al no recoger una "reforma fiscal ambiciosa", si se recoge un incremento de la inversión productiva, las deducciones fiscales en la zona rural o que las indemnizaciones del fondo de rescate no tributen, "todo ello reclamaciones de nuestro partido". Además, ha insistido en la necesidad de que Asturias cuente con unos nuevos presupuestos ante la crisis económica y sanitaria

Por su parte, Moriyón se ha mostrado confiada en que el Ejecutivo lleva a cabo en el próximo ejercicio la ampliación del Hospital de Cabueñes "de manera firme e inaplazable en el año 2021". Se trata de una de las principales exigencias de la formación "porque el centro necesita una reforma y no puede dilatarse más".

En conjunto, para la ex alcaldesa de Gijón las cuentas han de estudiarse "desde una óptica que nunca habíamos tenido, de una situación de pandemia". "No puede ser una acción política más sino que es una acción política trascendental para el futuro de Asturias en un momento como este y así se hizo", ha sentenciado.