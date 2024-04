Foro pide al PSOE que respalde sus iniciativas en la JGPA y Pleno ante la licitación "fake" del vial de Jove

El Gobierno local consigue el respaldo del resto de grupos, excepto el socialista, a su proposición plenaria



GIJÓN, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Foro Asturias y diputado regional, Adrián Pumares, y el presidente de Foro Asturias Gijón, Jesús Martínez Salvador, han animado este martes al PSOE que respalde las iniciativas que llevarán al Parlamento asturiano y al Pleno Municipal, en contra de la decisión del Ministerio de modificar el vial de Jove soterrado por uno en superficie, tras la licitación "fake" de este proyecto.

Pumares se ha dirigido en especial al secretario general de la Agrupación Socialista de Gijón, Monchu García, a quien ha pedido respaldar este próximo miércoles la proposición no de ley (PNL) que llevará a la Junta General del Principado de Asturias, con la que se quiere hacer un reproche ante el "fraude electoral" del vial de Jove, cuya licitación se anunció en vísperas de los comicios locales y autonómicos.

Así lo ha indicado, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, acompañado por Martínez Salvador (Foro), a su vez portavoz del Gobierno local gijonés, en la que ha reiterado que reprochan un comportamiento político que consideran que "no ha estado bien".

Al tiempo, se urge en la citada PNL al Ministerio de Transportes una alternativa ante esta licitación "fake", si bien ha remarcado que cree que no se trata de problemas técnicos, sino de valoración económica de la infraestructura. Para él, quien haya sido el responsable de esta licitación "fake", debe asumir sus responsabilidades.

Pumares, asimismo, ha remarcado que estamos ante un "escándalo mayúsculo", al tiempo que ha recalcado que es "reprochable" que el PSOE haya acudido "dopado" a las elecciones locales y autonómicas con el anuncio de la licitación.

Sobre ello, ha incidido en que el Gobierno central, a 19 días de las elecciones del pasado mayo, anunció la licitación, con un túnel de dos kilómetros para sacar 1.500 camiones diarios que se dirigen por Gijón al puerto gijonés de El Musel, para que ahora el Ministerio desistiera de ella y optara por un vial en superficie. "Es absolutamente censurable y reprobable", ha afirmado.

En cuanto al segundo punto de la proposición no de ley, se busca con ello reclamar al Ministerio de Transportes que dé una solución al tráfico pesado que va hacia El Musel, para que dejen de pasar 1.500 camiones diarios por la ciudad.

Ha incidido, asimismo, en que no vale la respuesta del secretario de estado de Transportes, de hacer un vial en superficie, sino que se precisan propuestas "realistas".

Ha aclarado, asimismo, que la reunión en Madrid donde se anunció el cambio de criterio del Ministerio, fue un día después de que hubiera en el Parlamento asturiano un Pleno monográfico de infraestructuras pendientes que eran responsabilidad del Gobierno central.

Por ello, ha puesto en duda que el presidente del Principado, Adrián Barbón, no supiera en qué punto se encontraban las infraestructuras que dependían del Ejecutivo central, incluido el vial de Jove. A este respecto, ha resaltado que el PSOE tendrá la oportunidad de sumarse a esta proposición no de ley.

También ha criticado que el consejero de Fomento, Alejandro Calvo, reclama con una mano lealtad institucional, y por otra, hace lo contrario, a lo que ha argumentado que defiende al ministro de Transportes, Óscar Puente, "como si le fuese la vida en ello", manda al presidente del PSOE gijonés "a poco menos que culpar a Moriyón --alcaldesa de Gijón-- del fracaso del vial de Jove y también "bloquea" el nombramiento del gerente del Centro Transportes para poner un militante socialista.

LEALTAD INSTITUCIONAL

A su juicio, es una forma "irracional" de pedir lealtad institucional, a lo que ha pedido a la Consejería de Fomento que reflexione "un poco" y actúe de forma recíproca a lo que piden para el Ayuntamiento gijonés.

También ha matizado que no cree que se deba pedir la dimisión de Puente ni reprobar al consejero de Fomento, pero sí alzar un reproche contra el Gobierno de España. Referente al ministro, ha apuntado que hay muchísimos motivos para pedir su reprobación, pero no le compete de manera exclusiva lo ocurrido con el vial de Jove.

PROPOSICIÓN PLENARIA

Martínez Salvador, por su lado, ha explicado que, tras no lograr el apoyo del PSOE a la Declaración Institucional presentada, han transformado este texto en una proposición plenaria, que cuenta con el respaldo de todos los grupos de la Corporación gijonesa, excepto el socialista, en la que urgen una solución al Ministerio y muestran su apoyo "sin ambages" a las "legítimas" reivindicaciones vecinales.

En este caso, se ha quejado de que el PSOE trate de poner el foco en el Ayuntamiento, casi atribuyendo la culpa a Moriyón. Y sobre la petición de crear una mesa de trabajo, ha opinado que no es otra cosa que la duplicidad del Consejo Social, del que ha avanzado que se convocará este mes y el primer punto a tratar será el vial de Jove.

Ha explicado, asimismo, que si el PSOE apoya este texto, Foro está dispuesto a retirar la proposición que llevan al Pleno de este mes y cambiarla por declaración institucional.

"No se puede hacer partidismo con esto", ha reclamado Martínez Salvador, quien ha incidido en que en el texto de esta proposición no se ha introducido "nada que sea fruto de un objeto de valor".

Por todo ello, ha hecho un llamamiento al PSOE a que se suma a la Declaración Institucional. El presidente de Foro Asturias Gijón ha mostrado su deseo a que haya "altura de miras".

Relacionado con el vial de Jove, ha apuntado que no han recibido aún respuesta del Ministerio a la carta remitida por la alcaldesa. También ha señalado, ante la manifestación convocada para el próximo 18 de mayo por la representación vecinal, que estarán al lado del movimiento vecinal "en todo momento".

Preguntado por la mejor solución técnica, ha dejado claro que el Ayuntamiento no debe decir por dónde debe ir el túnel, porque para eso están los técnicos, pero sí rechazara un vial en superficie. Eso sí, ha indicado que se están informando de los detalles técnicos, a lo que ha puesto en duda que el pasado mayo no se supiera que no se podía licitar este proyecto.