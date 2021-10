Foro reclama a Educación un interprete de lengua de signos para las personas que lo necesiten

OVIEDO, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Foro Asturias, Adrián Pumares, ha reclamado este lunes en Salas a la Consejería de Educación que garantice un interprete de lengua de signos a las personas que lo necesiten.

Pumares, acompañará al Alcalde de Salas, Sergio Hidalgo, y al equipo de gobierno salense ha participado en la concentración en apoyo a la estudiante de Salas, Ana Rubio, que padece una discapacidad auditiva y que reclama a la Consejería de Educación un intérprete de lengua de signos para poder cursar sus estudios.

"Si queremos de verdad una educación igualitaria la Consejería de Educación tiene que garantizar un interprete de lengua de signos para las personas que lo necesiten", ha indicado, para emplazar a Lidia Espina "a que no repita errores del pasado y tenga en cuenta a todos los colectivos".

"No sirve con ciertas horas al día sino que debe cubrirse todo el periodo lectivo, y debe aprender la diferencia entre una mediadora y un interprete de signos. Todos deberíamos de estar de acuerdo y no debería haber debate, cualquier persona que quiera estudiar debe hacerlo en igualdad de condiciones que los demás y Educación no está garantizando ese derecho a Ana", ha sentenciado.