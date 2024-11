Foro ve difícil negociar el presupuesto regional si Zapico no recapacita sobre su rechazo al 'Plan Llave'

Martínez Salvador afirma que llevarán a cabo la construcción de viviendas sin el Principado si hace falta

GIJÓN, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Foro en la Junta General del Principado de Asturias, Adrián Pumares, ha pedido este lunes al consejero de Ordenación del territorio, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Gobierno regional, Ovidio Zapico, que recapacite sobre su rechazo al 'Plan Llave' del Ejecutivo municipal gijonés por el que se prevé construir 500 viviendas con algún tipo de protección en suelo municipal.

Pumares ha señalado que siempre acudió a una negociación presupuestaria "sin ninguna línea roja", pero ha reconocido que si de primeras Zapico dice que no, desconoce el encaje que en la negociación pueda tener. Ha remarcado, asimismo, que es una propuesta muy concreta, con lo que acoger esta acercaría a un acuerdo presupuestario y rechazarla "lo alejaría", ha afirmado.

Así lo ha indicado, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, acompañado del concejal de Urbanismo de Gijón y presidente de Foro en el municipio gijonés, Jesús Martínez Salvador.

El diputado regional, en esta misma línea, ha dicho no entender cómo un Gobierno que no es capaz de ejecutar, según él, el presupuesto, cuando se le ofrece la mano desde el Ayuntamiento de Gijón para favorecer el acceso a la vivienda de los jóvenes lo que hace es rechazarlo "únicamente por cuestiones ideológicas", se ha quejado.

"No entra en la cabeza como se puede rechazar con tanta ligereza", ha reiterado Pumares, quien ha llamado al atención sobre que se haga "en plena negociación presupuestaria".

Sobre el rechazo al 'Plan Llave', ha advertido de que si el Principado cree que topando precios y regulando al extremo el mercado, centrándose en vivienda pública, va a solucionar el problema, es que no ha entendido "nada".

A este respecto, ha recalcado que si no se tienen en cuenta a todos los actores involucrados será "imposible" poder contar con un parque público.

Es más, ha dado por hecho que no va a tener recursos públicos suficientes para solucionar el problema de acceso a la vivienda, a lo que ha animado a Zapico a que despierte y sea consciente de la realidad en la que vive y a que no desprecie las soluciones que se le ofrecen desde otras administraciones.

Al tiempo, ha recordado que Foro ha presentado al Gobierno regional una docena de páginas con propuestas, desde cultura a infraestructuras, medio rural, fiscalidad y vivienda también.

"No hemos tenido respuesta y no sabemos cómo se va a encajar en el presupuesto", ha remarcado Pumares, quien ha insistido en que si piensa que se puede hacer sin colaboración público privada "que se lo quite de la cabeza, es imposible".

Es por ello, que ha recalcado que no sabe qué tipo de acuerdo será posible alcanzar después de las palabras de Zapico. Sobre ello, ha reiterado que lo que planteó es un "disparate". A mayores, ha opinado que la sociedad asturiana está preocupada por un consejero "que no se entera".

Preguntado por el Pacto por la vivienda propuesto por el PSOE gijonés, ha indicado que más allá de acuerdos en el concejo de Gijón, donde hace falta es en el Gobierno autonómico. Es por ello, que ha animado al concejal socialista gijonés Tino Vaquero a que se sumen al 'Plan Llave' y a trabajar de la mano con el Ayuntamiento de Gijón para que haya en Asturias más viviendas de protección.

Pumares también ha incidido en que le preocupa no solo el rechazo de Zapico del planteamiento del Gobierno local gijonés, sino que no ha propuesto "nada" alternativo y solo se han limitado a criticarlo.

Con todo, ha señalado que hasta el viernes Zapico tiene tiempo a cambiar de opinión y para recapacitar. Y si él no es capaz, ha opinado que seguro que hay alguien que le puede acercar a la realidad.

Martínez Salvador, por su lado, ha coincidido con Pumares en que no daba crédito a las declaraciones de Zapico, en vez de estar agradecido a que se plantee una alternativa, como es el Plan Llave, para la construcción de 500 viviendas de protección, a un precio que fija incluso el Gobierno autonómico.

Sobre ello, ha indicado que no sabe si es que habla por indicación del partido, pero ha recordado que está dentro de un Gobierno con otra formación política. De no ser así, es que Zapico, a su juicio, "está totalmente desconectado de lo que ocurre en la calle".

Ha incidido, asimismo, en que su Consejería dio 40.000 euros por piso construido de subvención para las viviendas en alquiler que se van a construir en el antiguo solar de Peritos.

Ha apuntado, unido a ello, que hay 16 millones de euros para 2025 para vivienda, a lo que ha mostrado su temor a que solo se use para dar ayudas al alquiler, que además no son capaces de dar "en tiempo y forma", según él.

Ha recalcado, sobre este asunto, que no le piden que detraiga dinero del Principado, sino del que da el Estado para 13 programas, entre ellos el de derechos de superficie como es el que se aplicaría en Gijón para los pisos en alquiler.

Ha defendido, incluso, que con el 'Plan Llave' sí se daría solución al problema del acceso a la vivienda. A este respecto, ha asegurado que si el Principado no ayuda al Ayuntamiento, "Gijón lo va a hacer igual".

"Lo haremos igualmente", ha insistido el edil, que ha confiado en que finalmente el Principado "no dé la espalda" a la ciudad. Para Martínez Salvador, las ayudas al alquiler deriva en un aumento de precios, mientras que incentivar la vivienda pública sí favorece que el precio baje. "La mano sigue tendida", ha señalado en declaraciones a Zapico, al que ha pedido "que recapacite".

De hacerlo con recursos propios, ha apuntado que supondría un esfuerzo, pero lo harían en el mismo plazo y para el mismo número de viviendas.

"Esto requiere de soluciones inmediatas", ha afirmado Martínez Salvador, quien ha considerado "absolutamente absurdas" las críticas del PSOE y Podemos. Del primero, ha recalcado que su propia propuesta era "menos ambiciosa" que el 'Plan Llave', mientras que a Podemos le ha respondido que el precio de las viviendas lo fija el propio Principado y no las constructoras.

"Queremos soluciones inmediatas", ha insistido el edil, quien ha recalcado que para hacerlo lo peor es crear un grupo de expertos y comisiones que lo único que hará es dilatar el proceso.

"Las medidas las tenemos, son claras", ha asegurado el concejal, quien, en réplica a la petición de Zapico de ceder suelo municipal al Principado para la construcción de vivienda, le ha indicado que el Gobierno autonómico cuenta con el edificio de los antiguos juzgados de Decano Prendes Pando. "Pueden empezar cuando quieran", le ha retado.