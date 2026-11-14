La fotografía del gijonés Cuervo-Arango llega al Cervantes de Roma. - PRINCIPADO

OVIEDO 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cultura asturiana gana visibilidad en uno de los principales escenarios culturales europeos con la presencia en el Instituto Cervantes de Roma de la exposición Bonum, Verum et Pulchrum, dedicada al fotógrafo gijonés José Ramón Cuervo-Arango. La muestra, que permanecerá abierta al público hasta enero de 2027, constituye la primera gran presentación en Italia de la obra de un creador considerado como una de las figuras más relevantes de la fotografía española contemporánea.

Concebida específicamente para la Sala Dalí del Instituto Cervantes y comisariada por Sara Moro, la exposición reúne más de ochenta fotografías en blanco y negro realizadas desde la década de 1970 hasta la actualidad.

Algunas de ellas se muestran por primera vez al público y permiten recorrer las distintas etapas creativas de un autor que ha construido, durante más de cinco décadas, una de las trayectorias más singulares y reconocidas de la fotografía española.

La muestra es fruto de la colaboración del Instituto Cervantes de Roma, la Embajada de España en Italia, el Gobierno de Asturias, el Ayuntamiento de Gijón y la Fundación Cajastur.

La Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte ha participado activamente en el proyecto y ha reafirmado su compromiso con la difusión y proyección exterior de la creación cultural asturiana.

Desde el Ejecutivo asturiano destacan que la organización de esta exposición se enmarca en la política de internacionalización cultural impulsada por el Principado con el fin de favorecer la presencia de creadores y proyectos asturianos en los principales circuitos internacionales.

Con esta exposición, Roma se convierte durante los próximos meses en escaparate de la obra de uno de los grandes fotógrafos asturianos de las últimas décadas. La muestra ofrece al público internacional la oportunidad de acercarse a una creación artística nacida desde una mirada íntimamente vinculada a Asturias, pero capaz de alcanzar una dimensión universal y de dialogar con espectadores de muy distintas procedencias.