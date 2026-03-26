La FSA pide no sacar "rédito político torticero" del proyecto para el viejo HUCA en Oviedo

Archivo - Edificio de Maternidad, en el entorno del viejo HUCA. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario de organización de la Federación Socialista Asturiana FSA-PSOE, Luis Ramón Fernández Huerga, ha apelado este jueves al resto de fuerzas políticas asturianas a no "sacar rédito político torticero" de la situación del proyecto para el antiguo HUCA en el barrio de El Cristo de Oviedo.

En una nota de prensa, Huerga ha asegurado que el Gobierno de Asturias está llevando a cabo un "intenso trabajo" para "llevar a buen puerto" el desarrollo urbanístico en los terrenos del complejo hospitalario. "Hablamos de una operación compleja en la que no se lleva trabajando un mes, ni mucho menos", ha defendido.

Por ello, ha hecho un llamamiento a que "todo el mundo reme a favor" y que el último de los objetivos "sea el de sacar un rédito político torticero a esta coyuntura en la que participan varias administraciones". "Estamos para aportar, no para generar ruido", ha defendido.

En este trabajo, recuerda la FSA, están involucradas diversas consejerías del gobierno, cada una de ellas con sus competencias claramente definidas, lo que hace que el proyecto de El Cristo "sea una iniciativa estratégica y colegiada de gobierno".

Desde la FSA-PSOE se hace también un llamamiento a la "necesaria involucración" de la Tesorería General de la Seguridad Social, que es propietaria del edificio y de la parcela de la antigua residencia. Los socialistas reclaman a la Tesorería que "sea consciente de la responsabilidad que tiene sobre ese inmueble y el propio terreno" y ha subrayado que "debe volcarse" en contribuir para dar una salida a esta situación.