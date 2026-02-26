FSA-PSOE e IU se reunirán el próximo lunes 9 de marzo

Imagen de archivo de una reunión del Consejo de Gobierno asturiano - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Federación Socialista Asturiana (FSA)-PSOE encabezada por el presidente de Asturias, Adrián Barbón, se reunirá el próximo día 9 de marzo con IU. El propio dirigente socialista ha confirmado la fecha a preguntas de los periodistas en Avilés. La hora de la reunión aún está pendiente.

El gobierno asturiano está sustentado por el PSOE y por Convocatoria IU-Más País-IAS. Con la reunión del próximo 9 de marzo, Barbón da respuesta a la solicitud de la Comisión Colegiada de IU, que había pedido el encuentro.

El órgano de dirección de la coalición en Asturias tomó la decisión el pasado 19 de febrero de realizar esa petición para abordar la situación abierta tras el impulso a las universidades privadas en la región.

La solicitud de la reunión también viene motivada también por la reciente aprobación de Costco como Proyecto de Interés Estratégico para la Región (PIER), medida a la que IU también se opone.