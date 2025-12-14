El fuego calcina la planta baja de una vivienda en Belmonte de Miranda

Lugar del incendio - EPDATA

OVIEDO 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), con base en el parque de Grado, han sofocado este domingo el incendio declarado en una vivienda en San Bartolomé, en Belmonte de Miranda. El fuego calcinó la planta baja y afectó a una habitación del primer piso.

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 3.34 horas, una llamada en la que se indicó que estaba quemando una casa de madera de dos plantas.

De inmediato se movilizó a tres efectivos del Bomberos del SEPA, con base en el parque moscón, que se trasladaron con la autobomba urbana y la autobomba forestal. Los efectivos de bomberos dieron por extinguido el incendio a las 5.43 horas y a las 9.29 horas regresaron al lugar para su revisión.