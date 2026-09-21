La Fundación Asturiana de la Energía celebra sus 25 años el 30 de septiembre

OVIEDO, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Asturiana de la Energía (FAEN) celebrará el próximo 30 de septiembre sus 25 años rodeada de sus patronos, empleados, representantes de las administraciones públicas, empresas asturianas y demás agentes vinculados al sector energético.

Según ha informado FAEN en nota de prensa, el encuentro servirá para conmemorar la trayectoria de la Fundación y poner en valor el papel que ha desempeñado durante este cuarto de siglo en el desarrollo y la transformación del sector energético en Asturias.

El acto arrancará con un repaso a los hitos y logros alcanzados desde su puesta en marcha de la mano de Carlos García, director general de la misma.

Además participarán representantes de diferentes entidades asturianas que aportarán su visión sobre los retos y oportunidades que afronta Asturias y específicamente el sector en los próximos años. A través de sus intervenciones se abordarán cuestiones como la transición energética, la innovación, la evolución de la industria o el papel que deberá asumir la región ante los cambios que está experimentando el modelo energético.

Al evento acudirán los exministros de Asuntos Exteriores Ana Palacio y Josep Borrell, quienes protagonizarán un debate sobre el contexto geopolítico actual y los principales desafíos que plantea el futuro, con el foco puesto en la energía.