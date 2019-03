La Fundación Gustavo Bueno no abre sus puertas a Rosón (Somos) en presencia de la policía local

Publicado 18/03/2019 14:38:04 CET

Un vídeo de apoyo a la Fundación Gustavo Bueno se hace viral con el mensaje 'Más Platón y menos Rosón'

OVIEDO, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Economía y Empleo, Rubén Rosón, ha lamentado "la falta de respeto" por parte de la Fundación Gustavo Bueno al tener "bloqueados" más de 1.100 metros cuadrados de espacio municipal y no abrirle la puerta del palacete de la Avenida de Galicia este lunes. "Su comportamiento no es el correcto, no están respetando a la institución municipal y poco respeto tienen hacia la democracia", ha señalado.

El edil de Somos sostiene que "no es de recibo que impidan la entrada de un cargo público a las instalaciones y que las mismas permanezcan cerradas un lunes a las 13.30 horas". La policía local ha sido testigo de lo ocurrido este lunes en las instalaciones, a pesar de ello, Rosón ha asegurado que dará parte de la incidencia, una vez más, "para que la Policía Nacional investigue por qué a un cargo público no se le deja acceder a una propiedad municipal".

La denuncia fue interpuesta el pasado viernes cuando se produjo la primera incidencia en las instalaciones. En esta ocasión, Rosón ha asegurado que ha intentado visitar de nuevo las instalaciones con "toda la tranquilidad" para hacer entrega de un informe en el que se detallan todas las necesidades del Ayuntamiento pero "los responsables de la Fundación ni siquiera se han dignado abrir la puerta".

El concejal está convencido de que se "podrían compaginar usos ya que la Fundación es probable que esté haciendo un uso ínfimo". El Ayuntamiento, según ha explicado, necesita alrededor de 300 metros cuadrados para el desarrollo de un FabLab, 500 metros cuadrados para nidos de empresas y 100 metros cuadrados de oficinas y despachos para el asesoramiento.

Finalmente, Rosón ha recordado que seguirá intentando hacer uso del palacete a pesar de la negativa de la Fundación y en caso contrario "tendrá que ser la Justicia quien haga los procedimientos que crea convenientes".

VÍDEO DE APOYO A GUSTAVO BUENO

Un vídeo de apoyo a la Fundación Gustavo Bueno se está haciendo viral en las redes sociales. En la secuencia, de más o menos cuatro minutos de duración, aparecen medio centenar de personas mostrando su apoyo a la institución. Uno de los mensajes principales es "Más Platón, y menos Rosón".