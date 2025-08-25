La Fundación Municipal de Cultura lanza su programa formativo 2025/2026 con más de 120 cursos en 12 localidades

La Concejala De Educación, Cultura Y Recursos Humanos, Aurora Cienfuegos; La Directora De La Fundación Municipal De Cultura, Isabel González, Y La Técnico En Animación Sociocultural Mercedes Rodríguez. - AYTO. SIERO

La Fundación Municipal de Cultura de Siero ha presentado el Programa Formativo 2025/2026, que este año se desarrollará con una importante novedad: todas las preinscripciones deberán realizarse de forma telemática. Desde hoy y hasta el 5 de septiembre, las personas interesadas en participar podrán solicitar presencialmente las credenciales de acceso en la Casa de Cultura de Pola de Siero o en el Centro Polivalente Integrado de Lugones.

El nuevo curso formativo se llevará a cabo en doce localidades del concejo y ofrecerá un total de 122 cursos y talleres, lo que supone una oferta de alrededor de 1.300 plazas. La programación, que abarca desde el mes de octubre hasta junio, incluye propuestas de diversa duración en ámbitos como la música, las artes plásticas, la tecnología, la escritura o las manualidades.

Durante la presentación, la concejala de Cultura, Aurora Cienfuegos, ha puesto en valor la recuperación de dos talleres que no pudieron ofertarse el curso pasado por falta de contratación: Talla de Madera y Club de Lectura. Asimismo, ha destacado la incorporación de talleres de escritura como una de las principales novedades de esta edición.

La oferta incluye cursos de música como piano, violín, guitarra clásica y moderna, acordeón, batería, saxofón, lenguaje musical o música para bebés, entre otros. En el ámbito de los talleres, los usuarios podrán optar por actividades como restauración de muebles, cocina infantil, costura, informática, robótica, pintura, teatro, inglés, patronaje, encaje de bolillos, y formación en dispositivos móviles y trámites digitales, especialmente dirigidos a personas mayores.

La preinscripción se realizará a través de la plataforma https://siero.i2a.es/cronosweb/login, a la que se podrá acceder desde un ordenador o dispositivo móvil mediante un identificador y una contraseña. Quienes ya sean usuarios del Patronato Deportivo Municipal podrán emplear las mismas credenciales. En caso de duda, se recomienda comprobar el acceso antes del inicio del plazo oficial de inscripción.

El proceso se abrirá en dos fases: del 9 al 14 de septiembre para el alumnado que haya cursado el programa anterior y para quienes opten al resto de talleres; y del 17 al 21 de septiembre, para nuevos inscritos en la Escuela de Música.