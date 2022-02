La Fundación Municipal de Cultura pone a la venta entradas sueltas para el Festival de Zarzuela

OVIEDO, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Municipal de Cultura pone a la venta este lunes las entradas sueltas para el Festival de Zarzuela que comienza el sábado 12 con el título The Land of Joy, dentro del programa Off Zarzuela.

"Es un proyecto de recuperación de la primera Zarzuela que se estrenó en Estados Unidos a principios del siglo pasado, en formato revista opereta, que nunca más volvió a representarse", según apuntan desde la Fundación.

Así, el teatro Campoamor recuperaesta obra para iniciar el Festival Lírico de este año, con un reparto que incluye a Beatriz Díaz, Rodrigo Cuevas, Marina Pardo y David Menéndez.

Las localidades sueltas para éste y el resto de títulos de la Zarzuela organizado por la FMC se ponen hoy a la venta por los cauces habituales, en la web entradas.oviedo.es y en la taquilla del Campoamor. Se aplicará un 20% de descuento en el precio de compra conjunta de localidades sueltas para los títulos de Off Zarzuela, The land of Joy y Barbián.

La Fundación Municipal de Cultura informa también de que aún siguen a la venta los abonos del Festival de Danza hasta el jueves 10, festival que comienza el 8 de marzo, cuyas localidades sueltas se ponen a disposición del público este sábado 12.