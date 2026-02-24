Fundación Niemeyer, Avilés y Ruasa firmarán "en breve" el convenio para la gestión del aparcamiento

Archivo - Centro Niemeyer - Jorge Peteiro - Europa Press - Archivo

OVIEDO 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte del Gobierno asturiano, Vanessa Gutiérrez, ha dicho este martes que el acuerdo alcanzado para la cesión del aparcamiento del Centro Niemeyer al Ayuntamiento de Avilés facilitará su apertura estable, con un horario amplio, y el pleno aprovechamiento de la infraestructura.

Gutiérrez ha respondido a PP y Vox sobre preguntas sobre este tema en una comisión parlamentaria en la Junta General. El aparcamiento cuenta con 276 plazas.

Gutiérrez ha señalado que, tras la compra del parking por parte del Principado y su concesión demanial a la fundación que gestiona el centro cultural, el patronato de la entidad ha aprobado esta semana los términos del convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Avilés y la empresa municipal Ruasa para la cesión de la infraestructura a la administración local, que asumirá su explotación y gestión directa por un período inicial de cuatro años, prorrogables.

Ese acuerdo a tres bandas, que se formalizará en breve, permitirá poner el aparcamiento al servicio de la comarca de Avilés. Tras la rúbrica del convenio, Ruasa iniciará las licitaciones necesarias para la puesta en marcha del parking en las siguientes semanas, lo que permitirá atender tanto las necesidades del propio centro cultural como las de la ciudad, en línea con el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Avilés, según ha indicado la dirigente asturiana.

Hasta ahora, el aparcamiento abría en ocasiones vinculadas a la actividad cultural. Tras la entrada en vigor del convenio, pasará a estar disponible en un horario amplio, inicialmente de 7.30 a 24.00 horas, lo que contribuirá a la dinamización urbana, reducirá el tráfico e impulsará la movilidad peatonal de la ciudad.

La empresa municipal asumirá la gestión integral, incluida la inversión inicial necesaria; la implantación de sistemas de control y videovigilancia y la atención a las personas usuarias. Además, aprobará las tarifas correspondientes, con criterios de equilibrio económico y orientadas a garantizar la adecuada conservación y sostenibilidad del servicio.

Por su parte, la fundación entregará las instalaciones en condiciones óptimas de uso y mantendrá las obligaciones relativas a la instalación eléctrica y la limpieza del aseo, además de coordinar con Ruasa la previsión de los días de mayor afluencia.

BOLOS

La consejera de Cultura, en respuesta al diputado del Grupo Mixto Adrián Pumares, también ha reivindicado en la Junta General el incremento de los fondos destinados este año al deporte tradicional asturiano, especialmente a los bolos.

Vanessa Gutiérrez ha destacado la presentación ante la Xunta pol Deporte Tradicional de una estrategia específica de apoyo al deporte autóctono que refuerza su promoción en grandes eventos y actos institucionales, con el fin de acercarlo a nuevos públicos y espacios multitudinarios.

Además, en el plano económico se han ampliado distintas líneas de ayudas. La convocatoria específica de deportes tradicionales cuenta este año con una dotación de 50.000 euros. Por otro lado, la Federación Asturiana de Bolos recibirá una subvención nominativa de 50.000 euros para la organización de campeonatos, torneos y eventos.